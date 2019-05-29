Серийный e-мобиль Honda получит только камеры вместо зеркал

Компания Honda пока хранит гордое молчание относительно спецификаций серийной версии электрокара с именем е, но уже объявила, что заменит на нем боковые зеркала видеокамерами. Водителям эта замена принесет множество бонусов, в том числе и неочевидных.

Компактные камеры разместят в обтекаемых корпусах с интегрированными в них указателями поворота на передних дверях хэтчбека (как раз чуть пониже того места, где традиционно размещаются зеркала заднего вида), а сигнал с них будет поступать на два шестидюймовых монитора по краям передней панели — по направлению привычного взгляда водителя. Корпуса в силу своей формы будут защищены от оседания грязи, а сами камеры получат водоотталкивающее покрытие.

Кроме того, по подсчетам Honda, корпуса камер оказывают воздуху на 90% меньшее сопротивление, чем традиционные зеркала на том же самом месте. А это вносит ощутимый вклад в запас хода электромобиля, повышая энергоэффективность силовой установки сразу на 3,8% процента. Наконец, что тоже немаловажно, обтекаемые корпуса заметно снижают акустическую нагруженность салона.

Что касается обзорности, то камеры и мониторы, безусловно, окажутся более полезными в дождливую погоду. Однако, помимо этого, в Honda подчеркивают, что и в солнечный день система обеспечит уменьшение слепых зон минимум на 10%.

Более того, у камер предусмотрен еще и "расширенный" режим показа, в котором слепые зоны уменьшаются вдвое. И самое интересное — системой камер ретрохэтч будут снабжать по умолчанию, вне зависимости от комплектации.

Прием заявок на приобретение компактного электрического хэтчбека уже открыт в четырех странах Европы. Между тем, производство Honda e стартует только ближе к концу года, а о самом хэтче достоверно известен только запас хода: производитель обещает, что он составит порядка 200 км.