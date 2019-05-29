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Как накажут за установку проблескового маячка на авто? 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Увлечение установкой проблесковых маячков на автомобили в свое время было очень популярно у определенной категории российских граждан, относящихся к классу «хозяев жизни». Особенно это явление было актуально для двух столиц, где таких людей «с привилегиями» предостаточно.
Неопределенностью в законодательстве пользовались все, кому не лень, щеголяя связями и статусом, требуя на дорогах преимущественного права проезда, избегая общения с сотрудниками ГИБДД и получая другие преференции.
Так продолжалось до тех пор, пока не было утверждено ограничение на использование устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов для автомобилей, не относящихся к экстренным службам. Стало понятно, что нацепить «мигалку» или установить «крякалку» на любой автомобиль без последствий не получится.
Таким образом, на сегодняшний день применять проблесковые маячки синего и красного света на транспорте, имеют право только экстренные службы (МВД, скорая помощь, МЧС), а также различные государственные структуры (ФСБ, Генпрокуратура, СКР и т.д.), главы регионов и госчиновники. На каждую из этих категорий выделена определенная квота. А в этом году, например, президент своим указом запретил использовать спецсигналы на автомобилях аварийно-спасательных служб, которые не входят в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Рассказываем, какие виды нарушений бывают в этой сфере, и какие санкции ждут водителя за «мигалку» на автомобиле.
Установка. За сам факт установки специальных световых или звуковых сигналов, физические лица караются штрафом в размере пяти тысяч рублей с конфискацией устройства. Для должностных лиц штраф составит двадцать тысяч рублей с конфискацией спецсигнала. Юридическое лицо за нарушение заплатит полмиллиона рублей и, разумеется, будет вынужден сдать «мигалку».
Езда с «мигалкой». Если же вы выехали на дорогу, то санкция будет серьезнее. За езду на автомобиле с незаконно установленным проблесковым маячком красного или красно-синего цвета и соответствующим звуковым сигналом нарушитель лишается водительского удостоверения на срок от одного до полутора лет с конфискацией всех приспособлений.
Итог. После ужесточения правил, желающих незаконно выбить для себя на дороге особые права заметно поубавилось. Тем не менее сообщения о гражданах (зачастую статусных особ), которые без разрешения используют «мигалки», периодически появляются в СМИ. Помимо нарушения закона, это еще и проявление явного пренебрежения и неуважения к согражданам. Поэтому если вас посещала мысль, даже в шутку, установить спецсигналы на свой автомобиль, настоятельно рекомендуем воздержаться, чтобы не испытывать силу народного гнева.
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Бортжурнал , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , ГИБДД , МВД
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