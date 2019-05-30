Появились подробности о новом Renault Duster

Популярный кроссовер в камуфляже был замечен в Бразилии.

Renault серьезно обновил Duster — скорее всего, компания представит новинку как следующее поколение. В основу автомобиля ляжет модернизированная платформа B1, а экстерьер и интерьер преобразятся. Судя по снимку, кроссовер получит более узкие фары, а фонари сохранят квадратную форму. Задняя дверь выглядит по-другому из-за хромированной планки над номером.

Однако куда важнее изменения, которые произойдут в моторной гамме. Новый Duster обзаведется новым двигателем объемом 1,3 литра мощностью 170 л.с. в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями. Такая силовая установка придет на смену 2-литровому агрегату, работающему в паре с 4-диапазонным "автоматом".

В остальном линейка останется прежней и будет включать 1,6-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый турбодизель с механической коробкой передач. Привод, как и прежде, передний либо полный.

По предварительным данным, премьера нового Duster состоится в конце 2019 года либо в начале 2020-го.