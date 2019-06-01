Лайфхак: как уберечься от слепящего света встречных фар

Эксперты издания «Автовзгляд» составили пять способов, помогающих водителю в дороге уберечься от кратковременного ослепления светом фар встречного автомобиля.

В первую очередь перед поездкой на дальние расстояния, которая гарантированно пройдёт в тёмное время суток, эксперты рекомендуют тщательно протирать с обеих сторон лобовое стекло, поскольку даже малейшее загрязнение способно рассеять свет встречных фар и создать дополнительные проблемы водителю.

Не лишним будет также опустить противосолнечный козырёк. Так можно минимизировать попадание ослепляющего света в глаза.

Специальные «ночные» очки для водителей с жёлтыми стёклами бесполезны, уверяют специалисты. Гораздо больше пользы от обычных солнечных очков. Однако ночью в дороге надевать их нужно особым способом — на кончик носа. Когда на горизонте появляется авто с дальним светом фар, специалисты рекомендуют смотреть на проезжую часть через очки, слегка приподняв подбородок.

Когда видимость станет вновь приемлемой, автолюбитель, опустив голову, может снова наблюдать за дорогой без помощи тёмных стёкол.

Если при себе у автовладельца нет никаких приспособлений, то реагировать на появление ослепляющего света можно простым отведением взгляда вправо-вниз. При этом опытные водители уверяют, что дорожная обстановка не ускользнёт от водителя, который в состоянии наблюдать за дорогой при помощи бокового зрения.

Наконец, один из самых надёжных способов, по мнению экспертов, — это пристроиться в пути за дальнобойной фурой.

Грузовик способен защитить водителя не только от света фар встречных авто, но и от внезапно выбегающих на дорогу диких животных. Однако специалисты подчёркивают, что в этом случае нужно быть готовым к тому, что скорость в пути составит не более 80-90 км/ч.