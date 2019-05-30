Рейтинг самых доступных и надежных семейных автомобилей

Выбрать автомобиль для семьи не так-то просто. Ведь машина должна быть безопасной и надежной, поскольку в ней будут находиться дети.

При этом приобрести ее хочется по оптимальной, а не заоблачной цене.

К бюджетному варианту семейных автомобилей следует отнести следующие модели:

Largus. Детище «АвтоВАЗа» . Достаточно экономная машина, если судить по расходу бензина — 7 литров на 100 км. Объемный багажник в 560 л позволяет перевозить достаточное количество груза в расчете на среднестатистическую семью. Машина проста в управлении и стоит около 500 тыс.руб.

Hyundai Solaris. Автомобиль совместного производства России и Южной Кореи. Стоит на 100 тысяч дороже Largus. Отлично подойдет для семьи из 4 человек. Практичная и доступная в обслуживании.

К более дорогому варианту семейных автомобилей стоит отнести модели, которые имеют длительный срок эксплуатации без серьезных поломок и простое управление. По итогам краш-теста лучшими среди надежных машин считаются:

Lexus CT200. Автомобиль получил самые высокие баллы по итогам краш-тестов, что говорит о его высокой степени безотказности и безопасности. Машина рассчитана на 5 пассажиров и отлично подходит для семейных поездок в том числе и на дальние расстояния.

Mazda 3 . Современная высоко надежная машина с просторным салоном и привлекательным внешним видом. В качестве семейного автомобиля подходят и седаны и хэтчбеки из данного модельного ряда популярного автоконцерна стоимостью от одного миллиона рублей.