Семейные автомобили из рейтинга самых доступных и надёжных

Выбрать хороший автомобиль — дело непростое. Главное — определиться, для каких целей он необходим. Если речь идёт о машине, предназначающейся для семьи с детьми, то в этом случае стоит обратить внимание на рейтинг самых надёжных и доступных семейных автомобилей. В нём представлены модели, характеризующиеся оптимальным сочетанием цены и качества.

Бюджетный вариант

Большим семьям трудно выделить из своего бюджета большую сумму для покупки авто.

Если говорить об относительно недорогих машинах, то лучшими в этом сегменте признаны следующие модели:

Largus. Выпускается Выпускается «АвтоВАЗом» под известным российским брендом Lada . При езде по трассе машина расходует порядка 7 л топлива на 100 км, что достаточно экономично. Багажник объёмом в 560 л позволяет перевозить количество груза, достаточное для средней семьи. Стоимость Largus составляет около полумиллиона рублей.

Solaris. Автомобиль стоимостью чуть более 600 тысяч рублей является продуктом совместного российско-корейского производства. Помимо доступной цены, его преимущества заключаются в практичности и доступном обслуживании. Отлично подходит для семьи из четырёх человек.

Renault Duster. Ещё один автомобиль из бюджетного сегмента, вошедший в рейтинг, — компактный

Он представляет собой удобный пятиместный кроссовер с багажником вместимостью в 500 л. В смешанном цикле машина тратит всего 5 л на 100 км.

Надёжные машины

Когда речь идёт об автомобиле, то под словом «надёжность» подразумевается долгий срок эксплуатации без серьёзных поломок и простое управление.

Эти критерии оцениваются в ходе краш-теста — специального испытания на аварийность.

По его итогам лучшими авто считаются:

Lexus CT200. По результатам краш-тестов этой модели японского производства были присвоены высшие баллы. Это говорит о её высокой степени безопасности и безотказности. Авто, рассчитанное на 5 мест, — отличный вариант для семейных поездок. По результатам краш-тестов этой модели японского производства были присвоены высшие баллы. Это говорит о её высокой степени безопасности и безотказности. Авто, рассчитанное на 5 мест, — отличный вариант для семейных поездок.

Mazda 3. Эта машина придётся по душе тем, для кого важно большое пространство в салоне. Современное авто, сочетающее в себе практичность, высокую надёжность и привлекательный внешний вид. Модельный ряд включает в себя седаны и хэтчбеки стоимостью от 1 млн рублей. Эта машина придётся по душе тем, для кого важно большое пространство в салоне. Современное авто, сочетающее в себе практичность, высокую надёжность и привлекательный внешний вид. Модельный ряд включает в себя седаны и хэтчбеки стоимостью от 1 млн рублей.

Toyota Camry. Седан японского производства является воплощением практичности, надёжности и элегантности. Закрывает тройку надёжных семейных машин. Седан японского производства является воплощением практичности, надёжности и элегантности.

Неоспоримое преимущество заключается в довольно недорогом обслуживании. Цена на эту модель в базовой комплектации начинается от 1,2 млн рублей.