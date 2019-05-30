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Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий 

Motor.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Suzuki предложила российским покупателям специальную версию кроссовера SX4 — SX4 Tabi powered by Pioneer. Эмблемой особой серии стал японский иероглиф 旅, который переводится как «путешествие» или «поездка». Тираж Suzuki SX4 Tabi составит 50 экземпляров.
Иероглиф 旅 нанесен на отдельные элементы кузова и салона кроссовера. Среди других отличий — сетка в решетке радиатора, задний спойлер, боковые молдинги, защита картера двигателя и задние шумоизоляционные подкрылки. Оснащение всех машин соответствует максимальной комплектации GLX, а еще они имеют оригинальные ворсовые коврики для салона и багажника.
Главная особенность интерьера — акустика Pioneer серии A с диффузорами из усиленного карбона и полипропилена. Спереди установлена компонентная акустика, сзади — коаксиальная. Дополнительно для SX4 Tabi предлагается фирменная спортивная сумка, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.
Все 50 кроссоверов особой серии выкрашены в серый цвет. Половина имеет передний привод и оснащена атмосферным двигателем 1.6 мощностью 117 лошадиных сил (151 Нм момента). Вторая половина — это полный привод и турбомотор 1.4, выдающий 140 лошадиных сил и 220 Нм момента.
Цены на спецверсию пока не объявлены и станут известны ближе к старту продаж.
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Бортжурнал , Suzuki SX4 , Suzuki
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