Россияне завели машину на бензиновых парах

Авторы YouTube-канала «Гараж-54» выложили в Сеть видео , на котором запечатлены их попытки заставить автомобиль работать на парах бензина. Отечественные Жигули не только завелись, но ещё и проехали несколько сотен метров, «нюхая бензин».

Новосибирские «кулибины» предположили, что двигатель «семёрки» сможет работать не на обычном бензине, а на его парах. Для эксперимента слесари к пластиковой канистре припаяли четыре трубки, для того, чтобы насытить пары кислородом. Налив в ёмкость бензин, изобретатели присоединили получившуюся конструкцию шлангом к мотору. При этом предполагалось, что подача паров будет осуществляться посредством мощного наддува горячего воздуха, который превращал бензино-воздушную смесь в бурлящую «газировку». В результате блогерам удалось не только завести Жигули, но и проехать на них несколько сотен метров.