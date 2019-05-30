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Россияне завели машину на бензиновых парах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: скриншот Youtube
Авторы YouTube-канала «Гараж-54» выложили в Сеть видео, на котором запечатлены их попытки заставить автомобиль работать на парах бензина. Отечественные Жигули не только завелись, но ещё и проехали несколько сотен метров, «нюхая бензин».
Новосибирские «кулибины» предположили, что двигатель «семёрки» сможет работать не на обычном бензине, а на его парах. Для эксперимента слесари к пластиковой канистре припаяли четыре трубки, для того, чтобы насытить пары кислородом. Налив в ёмкость бензин, изобретатели присоединили получившуюся конструкцию шлангом к мотору. При этом предполагалось, что подача паров будет осуществляться посредством мощного наддува горячего воздуха, который превращал бензино-воздушную смесь в бурлящую «газировку». В результате блогерам удалось не только завести Жигули, но и проехать на них несколько сотен метров.
Эксперты «Российской газеты» отмечают, что сами того не зная, рационализаторы частично повторили успех американского механика Тома Огла, машина которого смогла проехать 48 километров на 1 литре бензино-воздушной смеси.
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Бортжурнал , "Российская газета"
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