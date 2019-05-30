О недстатках LADA Vesta SW Cross рассказал экс-сотрудник автоцентра

Про историю одного клиента автосалона LADA , который приобрел модель Vesta SW Cross, рассказал бывший сотрудник центра обслуживания.

Автолюбитель приобрел LADA Vesta SW Cross 1.8 в исполнении Luxe Multimedia. И тут, как в страшной сказке, "ничто не предвещало беды". Но она-таки пришла, эта самая беда.

Проехав на новой машине немногим более 11 000 километров, автовладелец отметил, что мотор его "Лады" на 10 000 километров "скушал" три литра масла. Мотор просто не тянет. На сегодняшний день уже стоит вопрос по топливной рампе.

Со слов клиента, дилер конечно не отказывает в помощи открыто. Но налицо процесс затягивания решения проблемы, с прицелом на такие сроки, чтобы гарантия была просрочена.

Дальше — больше, обнаружилась проблема с подвеской. Даже замена втулок проблему не решила, скрип остался.

Кроме этого, на внутренней части дверной кромки под резиновым уплотнителем были обнаружены следы специальных щипцов для правки металлоконструкций. Из-за этого на лакокрасочном покрытии образовались трещины.

Свой рассказ автор подытожил словами, что, мол, идея самой модели довольно хороша. Но реализация, реально — как в колхозной мастерской.