Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О недстатках LADA Vesta SW Cross рассказал экс-сотрудник автоцентра 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Про историю одного клиента автосалона LADA, который приобрел модель Vesta SW Cross, рассказал бывший сотрудник центра обслуживания.
Автолюбитель приобрел LADA Vesta SW Cross 1.8 в исполнении Luxe Multimedia. И тут, как в страшной сказке, "ничто не предвещало беды". Но она-таки пришла, эта самая беда.
Проехав на новой машине немногим более 11 000 километров, автовладелец отметил, что мотор его "Лады" на 10 000 километров "скушал" три литра масла. Мотор просто не тянет. На сегодняшний день уже стоит вопрос по топливной рампе.
Со слов клиента, дилер конечно не отказывает в помощи открыто. Но налицо процесс затягивания решения проблемы, с прицелом на такие сроки, чтобы гарантия была просрочена.
Дальше — больше, обнаружилась проблема с подвеской. Даже замена втулок проблему не решила, скрип остался.
Кроме этого, на внутренней части дверной кромки под резиновым уплотнителем были обнаружены следы специальных щипцов для правки металлоконструкций. Из-за этого на лакокрасочном покрытии образовались трещины.
Свой рассказ автор подытожил словами, что, мол, идея самой модели довольно хороша. Но реализация, реально — как в колхозной мастерской.
Car.ru: последние новости
Рейтинг самых доступных и надежных семейных автомобилей В России появилась лимитированная специальная версия кроссовера Suzuki SX4 Tabi 4 вещи, которые стоит сделать сразу, после покупки авто с пробегом
Комментарии
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
В Москве ожидаются пробки в девять баллов1
В РФ открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП36
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье2
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:59
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение