Зачем на постах ГИБДД стоят пункты весового контроля

На Кузбассе, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", установят первые в регионе автоматические посты весового контроля. Они появятся на тех участке дорог, которые больше всего страдают от интенсивного движения тяжелого транспорта.

Как отмечают местные власти, жители часто жалуются на то, что из-за постоянных перевозок угля на большегрузах по региональным дорогам, дорожное полотно быстро приходит в ненадлежащее состояние. Чтобы заставить перевозчиков соблюдать правила, решено оборудовать региональные трассы автоматическими постами весогабаритного контроля. Они фиксируют все нарушения допустимого веса круглосуточно в онлайн-режиме и пересылают информацию в ГИБДД

Штраф составляет до 500 тысяч рублей. Напомним, Кузбасс дает более половины всего угля, который добывается в России. Его транспортировка на автомобильном транспорте создает дополнительные сложности для содержания дорог. Страдают не только загородные трассы, но и дороги в населенных пунктах. Установка пяти постов весового контроля обойдется в сумму более 50 миллионов рублей. В следующие шесть лет количество таких постов в регионе должно вырасти до 24.

Любопытно, что современные автоматизированные системы весогабаритного контроля различного производства могут выполнять самые разнообразные функции, облегчающие работу ГИБДД. Перечислим некоторые из этих функций, о которых заявляют разработчики.

Сбор данных. Процедура обработки и передачи материалов о нарушении параметров весогабаритного контроля обрабатывается в автоматическом режиме и направляется в контролирующие органы. Более того, постановления о нарушении могут автоматически формироваться и рассылаться прямо на посту.

Фотофиксация. Система делает фото— и видеосъемку транспортных средств, также автоматически распознавая и контролируя наличие знаков маркировки опасных грузов. Устройства обеспечивают подключение к информационным системам надзорных структур: полиции, Ространснадзора и других, куда передаются данные о нарушениях.

Выявление нарушителей. Благодаря оснащению электронными индикаторами и камерами, посты также могут выявлять на дороге нарушителей других правил дорожного движения из базы данных по регистрационным номерным знакам и опять же направлять информацию в ГИБДД.

Мониторинг транспортного потока. Также благодаря собранной информации специалисты могут анализировать интенсивность дорожного движения на конкретном участке, нагрузку на дорожное полотно, скоростной режим и другие параметры.

Итог. Интенсивное движение большегрузов действительно способствуют ускоренному износу дорожного покрытия, по качеству которого в России и без того множество нареканий. Поэтому идея в рамках нацпроекта усилить весогабаритный контроль на трассах вполне резонна. А внедрение цифровых технологий позволяет расширить функционал постов весового контроля и повысить точность их работы.