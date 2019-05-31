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ТОП-5 автомобилей с самыми надежными кондиционерами 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: car.ru
Сейчас современный транспорт трудно представить без кондиционера. Особенно он актуальным является в жаркую погоду.
Однако, в каких моделях эта нужная воздушная система самая надежная?
Специалисты сервиса CarPrice, основываясь на статистике осмотров авто с пробегом за период с 2016 по 2019 год, назвали пятерку моделей, у которых проблем с кондиционером наблюдалось меньше всего.
Первые два места по надежности делят между собой Chevrolet Lacetti и Kia Rio третьей генерации. Неработающий кондиционер был обнаружен у 0,04% исследованных машин.
Третья позиция у рестайлинговой версии Chevrolet Aveo первого поколения. Статистика поломок по данной модели находится на уровне 0,08%.
Четвертая и пятая строчка заняты представителями Renault — 3 версией Megan и первым Logan. Процент поломок составил 0,16.
Эксперты указали и на проблемные автомобили с точки зрения кондиционеров. Открывают антирейтинг Geely CK, а также Lifan Breez. Дальше идут Chevrolet Rezzo, первые Hyundai i20 и Opel Antara.
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Бортжурнал , Hyundai , Renault 3 , Geely , Chevrolet Rezzo , Chevrolet Aveo , Chevrolet , Lifan , Kia , Lifan Breez , Opel Antara , Hyundai i20 , Geely CK , Renault , Opel , Kia Rio , Chevrolet Lacetti
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