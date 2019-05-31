ТОП-5 автомобилей с самыми надежными кондиционерами

Сейчас современный транспорт трудно представить без кондиционера. Особенно он актуальным является в жаркую погоду.

Однако, в каких моделях эта нужная воздушная система самая надежная?

Специалисты сервиса CarPrice, основываясь на статистике осмотров авто с пробегом за период с 2016 по 2019 год, назвали пятерку моделей, у которых проблем с кондиционером наблюдалось меньше всего.

Первые два места по надежности делят между собой Chevrolet Lacetti и Kia Rio третьей генерации. Неработающий кондиционер был обнаружен у 0,04% исследованных машин.

Третья позиция у рестайлинговой версии Chevrolet Aveo первого поколения. Статистика поломок по данной модели находится на уровне 0,08%.