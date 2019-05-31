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Subaru построила внедорожное багги 

Motor.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Американское отделение Subaru выступит спонсором команды Grabowski Brothers Racing во внедорожной гонке Baja 500. Выступать гонщики будут в категории Class 5 Unlimited на багги Crosstrek Desert Racer, оснащенном оппозитником Subaru.
Багги Subaru Crosstrek Desert Racer называется так же, как и компактный кроссовер японской марки, который на нашем рынке известен под именем XV. И на этом сходство заканчивается. Внедорожник построен в сотрудничестве с мастерской Crawford Performance и оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитником, выдающим 304 лошадиные силы. Вдобавок автомобиль окрашен в фирменную ливрею раллийных Subaru — сочетание синего и золотистого.
Для японской марки этот проект станет очередной попыткой выйти за пределы ралли и ралли-кросса, для Crawford Performance — показать возможности нетурбированного оппозитника в самой протяженной внедорожной гонке Америки, маршрут которой проложен между Лас-Вегасом и Рино, штат Невада.
На американском рынке Subaru Crosstrek (XV) предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем или гибридной установкой мощностью 150 лошадиных сил. В России XV можно купить с мотором объемом 2,0 (150 сил) или 1,6 литра (114 сил). Начальная цена — 1 799 000 рублей.
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Бортжурнал , Subaru
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