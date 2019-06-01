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Subaru представила 304-сильный багги для гонки в Неваде 

Авторамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Новинка, получившая название Crosstrek Desert Racer, поборется за звание чемпиона во внедорожной гонке Baja 500 в штате Невада.
Subaru Crosstrek Desert Racer был разработан совместно с мастерской Crawford Performance. В движение багги приводит 304-сильный оппозитный «атмосферник» объемом 2,5 литра. Машина окрашена в традиционные для спортивных Subaru цвета — голубой и золотистый.
"Subaru больше всего известен своим успехом в ралли, но двигатели бренда годами используются в багги для бездорожья, — заявил представитель Subaru, — С Crosstrek Desert Racer мы докажем, что нетурбированный оппозитник справится с самой сложной и протяженной гонкой Америки, маршрут которой пройдет между Лос-Анджелесом и Рино".
Baja 500 2019 стартует сегодня, 1 июня.
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Бортжурнал , Другое , Subaru
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