Пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Правила дорожного движения предназначены для того, чтобы на наших дорогах не было хаоса и был полный порядок. Однако в дороге иногда возникают ситуации, в которых водитель уверен, что не нарушал правил дорожного движения, а сотрудник ДПС говорит об обратном.

Чтобы решить спор, автовладельцам стоит знать наизусть несколько правил ПДД.

Неисправности автомобиля, с которыми ездить нельзя. В ПДД есть пункт 2.3.1, где четко перечислены поломки авто, запрещающие поездки на нем: Неисправности тормозной системы

Неполадки рулевого управления

Проблемы сцепного устройства

Отсутствие или некорректная работа фар в темное время суток и при плохом освещении

Отсутствие стеклоочистителей со стороны водителя в плохую погоду

Тонировка стекла в несоответствии с ГОСТом

Разные и "лысые" колеса В ПДД есть пункт 2.3.1, где четко перечислены поломки авто, запрещающие поездки на нем:

При этом такие поломки, как дымящийся двигатель, "секущая" выхлопная и повреждения ветрового стекла не могут быть причиной остановки движения автомобиля.

Перед выездом водитель обязан проверить и в дороге обеспечить техническое состояние транспортного средства, отвечающее требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Нарушение ПДД на дороге. В пункте ПДД 13.7 есть несколько запрещенных приемов, которые водители иногда совершают на дороге. К ним относятся: Проезд на красный свет светофора. Движение разрешено только при соответствующем сигнале светофора водителям, выезжающим с перекрестка, если перед устройством нет стоп-линии. Если все же водитель проехал на желтый свет, в спорной ситуации он может сослаться на пункты 6.13 и 1.5, разрешающих движение в случае невозможности применения экстренного торможения или чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге.

Пешеходный переход. При прохождении по нерегулируемому пешеходному переходу абсолютно все, включая водителей, должны помнить, что нужно оценивать расстояние до движущихся машин и их скорость, убедиться в безопасности движения и только затем переходить дорогу. Об этом говорится в пункте 4.5.

Водитель обязан уступить дорогу пешеходам на регулируемых переходах, если таковые ступили на проезжую часть, говорится в пункте 14.1. В пункте ПДД 13.7 есть несколько запрещенных приемов, которые водители иногда совершают на дороге. К ним относятся:

Тоннели, Пешеходные переходы, Эстакады, мосты, путепровода и под ними, Железнодорожные переезды, Когда видимость дороги менее 100 метров, В местах остановок маршрутных транспортных средств. Пункт 8.11 объясняет места, где ни в ком случае нельзя совершать развороты. К ним относятся:

Оставление места аварии. Многие водители боятся покидать место аварии до прибытия служб, однако в пункте 6.1 говорится, что в случае аварии, где пострадали только машины и они мешают движению, последствия нужно зафиксировать при помощи фото— или видеосъемки, а затем освободить проезжую часть.

Запреты для водителя. Также в ПДД есть пункт 2.7, он гласит чего водителю за рулем делать категорически нельзя. В списке: вождение в нетрезвом виде, передача управления автомобилем лицам в состоянии опьянения и другие важные правила, которые каждый водитель обязан знать наизусть.

Итог. Перед тем, как сесть за руль, каждый водитель сдает специальный экзамен, подтверждая знание правил дорожного движения. Однако все их запомнить невозможно физически. Достаточно выучить основные положения, чтобы знать, как действовать в спорных ситуациях или в случае аварии и не платить штрафы за нарушения.