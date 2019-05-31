Кроссовер Infiniti QX60 для России получил новый мотор

Объявлены российские цены на кроссовер Infiniti QX60 с модернизированным мотором, машины появятся у дилеров в июне.

Под капотом кроссовера стоит тот же бензиновый атмосферный мотор V6 3.5, но у него теперь непосредственный впрыск топлива вместо распределённого, увеличенная степень сжатия, новые поршни и система впуска.

Мощность двигателя после модернизации увеличилась с 262 до 283 л. с. Автомобиль по-прежнему предлагается только с вариатором и полноприводной трансмиссией.

Infiniti QX60 с новым мотором подорожал на 325 тысяч рублей: кроссовер в базовой комплектации Elegance теперь стоит 3 145 000 рублей.

В прошлом году Infiniti QX60, разошедшийся тиражом 1183 экземпляра, стал второй по популярности моделью марки в России. Накануне стало известно, что не пользующиеся спросом модели Q30 и QX30 покинули наш рынок.