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Кроссовер Infiniti QX60 для России получил новый мотор 

Wroom.ru 5 часов назад
Фото: Infiniti
Объявлены российские цены на кроссовер Infiniti QX60 с модернизированным мотором, машины появятся у дилеров в июне.
Под капотом кроссовера стоит тот же бензиновый атмосферный мотор V6 3.5, но у него теперь непосредственный впрыск топлива вместо распределённого, увеличенная степень сжатия, новые поршни и система впуска.
Мощность двигателя после модернизации увеличилась с 262 до 283 л. с. Автомобиль по-прежнему предлагается только с вариатором и полноприводной трансмиссией.
Infiniti QX60 с новым мотором подорожал на 325 тысяч рублей: кроссовер в базовой комплектации Elegance теперь стоит 3 145 000 рублей.
В прошлом году Infiniti QX60, разошедшийся тиражом 1183 экземпляра, стал второй по популярности моделью марки в России. Накануне стало известно, что не пользующиеся спросом модели Q30 и QX30 покинули наш рынок.
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Бортжурнал , Infiniti QX60
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