Honda Civic: Ключевые изменения в модели девятого поколения

Honda Civic часто ассоциировалась у автолюбителей с философией компании-производителя — «Стремление быть лучше, интереснее и современнее конкурентов». Однако со временем седан утратил свою индивидуальность, что видно по девятой генерации автомобиля.

Прежде, чем покупать авто уже полюбившейся марки, стоит рассмотреть его особенности после рестайлинга.

Обновления Honda Civic. Honda Civic в самой новой комплектации получила улучшенный аэродинамический обвес и новый интерьер, однако сравнивая ее с предшественниками, становится понятно, что автомобиль будто не доработали. Среди ключевых обновлений можно отметить: Добавление 5 миллиметров по ширине

Уменьшение колесной базы на 25 мм

Измененная решетка радиатора

Новая форма фар

Изменения профиля и кормы

Плавный переход крыши к багажнику Honda Civic в самой новой комплектации получила улучшенный аэродинамический обвес и новый интерьер, однако сравнивая ее с предшественниками, становится понятно, что автомобиль будто не доработали. Среди ключевых обновлений можно отметить:

Интерьер и оснащение. Honda Civic восьмого поколения покорила не один рынок благодаря своему оснащению и интерьеру, а потому инженеры практически не меняли ничего в салоне авто. Немного увеличился багажник, теперь его объем составляет 440 литров, есть уже знакомая панель приборов, однако видоизмененная, теперь она стала больше выпирать в сторону водителя.

Для удобства руль уменьшили в размерах и сделали толще, что придает авто спортивный стиль. Сменилась панель управления системой климат-контроля, теперь водителю достаточно нажать кнопку, чтобы выбрать один из трех предложенных режимов.

На центральной панели основное место занимает навигация, аудиосистема и приборы для взаимодействия с мобильными гаджетами. Селектор автоматической коробки теперь движется по прямому пазу, есть режим "Спорт", куда попадает рука по привычке после опыта вождения Honda Civic.

Салон в основном отделан пластиком, чтобы улучшить шумоизоляцию, сиденья обиты простой, но практичной тканью.

Технические особенности. Honda Civic после рестайлинга порадует владельцев хорошей динамичностью, высокой управляемостью, экономичностью и приемистостью. В Россию автомобиль придет с 1,8-литровым двигателем мощностью 142 л.с. В комплекте предложат 5-ступенчатую МКПП или автоматическую трансмиссию с тем же потенциалом.

Особенно хорошо седан ведет себя в режиме "Спорт", именно при такой езде можно ощутить все преимущества японского автомобиля. Есть и режим "Эко", позволяющий снизить расход топлива до 5 литров на 100 км пути.

Итог. Honda Civic нового поколения стал комфортнее и динамичнее, однако отделка салона оставляет желать лучшего. Цена его достаточно высока в сравнении с конкурентами, при этом автомобиль значительно потерял в управляемости в сравнении с предшественниками.