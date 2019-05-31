Tesla может стать нишевым автопроизводителем

Электромобили Tesla Inc., скорее всего не смогут стать массовым продуктом, а компания станет нишевым производителем автомобилей, считают аналитики Barclays. Аналитики снизили целевую цену акций примерно на 20% — со $192 до $150.

Акции Tesla упали почти на 2% в четверг, ежемесячные потери составили 21%, поскольку в последние недели компания подверглась критике с Уолл-стрит.

Недавнее снижение цен на акции отражает снижение доверия к положительным сторонам компании, «и более высокую вероятность того, что Tesla в лучшем случае станет нишевым автопроизводителем», говорят аналитики Barclays.

По словам экспертов, спрос на Model 3 в США находится в состоянии стагнации, у компании до сих пор нет плана по обеспечению стабильной прибыльности. Кроме того, количество инсталляций систем батарей на солнечной энергии (побочный бизнес Tesla) за последние два квартала значительно сократилось, сообщили аналитики.

Генеральный директор Илон Маск сосредоточился на идее роботакси, но его усилия по восхвалению работы системы автопилота в машинах Tesla были встречены с соответствующим скептицизмом. «Мы ожидаем, что все больше инвесторов будут стремиться вернуться к краткосрочным ожиданиям спроса, прибыльности и генерации денежных средств у Tesla», — говорят аналитики.

Нисходящая спираль акций началась в середине месяца, главным образом, как реакция на просочившееся электронное письмо от Маска сотрудникам, в котором упоминались строгие меры контроля над расходами. В письме, датированном 17 мая, Маск заявил, что "единственный способ" возвращения Tesla к прибыльности заключается в "жестких" мерах по сокращению расходов. По его словам, если такие меры не будут предприняты, деньги у компании закончатся через 10 месяцев.

В марте Tesla начала сокращать розничные торговые точки и профильный персонал, пытаясь оптимизировать расходы. Сокращения докатились и до кадровых структур. К маю компания решилась на продажу акций на сумму $860 млн и конвертируемых облигаций на сумму $1,84 млрд, что в совокупности принесло ей около $2,7 млрд Впрочем, как теперь выясняется, и этих денег компании не хватит, чтобы реализовать намеченные планы и даже просто существовать в ближайшие месяцы.

В письме говорилось, что Маск и новый финдиректор Зак Кирхорн будут лично следить за расходами компании: закупками запчастей, тратами на зарплаты, командировочными, платой за аренду и другими платежами. "Буквально каждый платеж, прошедший через наш банковский счет, должен быть пересмотрен", — написал Маск. По его словам, компании важно изучить любые расходы Tesla вне зависимости от их размеров.

Спешка ближе к концу квартала для Tesla стала нормой. В I квартале Tesla попросила сотрудников-добровольцев помочь с доставкой, сообщает Business Insider. Компания не может считать автомобиль проданным, пока клиент не получил автомобиль.

Ценные бумаги Tesla Motors с начала года уже потеряли около 40% своей стоимости, но аналитики в Morgan Stanley считают, что худшее может быть впереди. Согласно пересмотренной оценке бумаги автопроизводителя при неблагоприятном сценарии развития событий могут подешеветь до $10 за штуку. Ранее аналитики банка считали возможным падение до $97.

"Резкое замедление спроса в этом году привело к значительному снижению способности компании обеспечивать самофинансирование за счет генерации свободного денежного потока, что потенциально может повлиять на доступ компании к капиталу", — отмечают в Morgan Stanley.

Аналитики признают, что "недавнее привлечение $2,7 млрд посредством размещения акций и конвертируемого долга может обеспечить уровень ликвидности, которого будет достаточно, чтобы бизнес такого размера и с такой потребностью в наличности просуществовал еще год".

Эксперты предупреждают, что компания "может оказаться заложницей цикла, в котором снижение акций может само по себе негативно сказываться на настрое работников, вести к увеличению риска контрагента как для потребителей, так и для деловых партнеров… и потенциально оказать влияние на фундаментальные факторы".