Ложная бережливость: как можно разориться, пытаясь сэкономить на топливе

Эксперты портала «Автовзгляд» привели ситуации, в которых попытки сэкономить на топливе приводят к ещё большим растратам.

В первую очередь специалисты подчёркивают бесполезность топливных присадок. Вопреки рекламе, которая гласит, что примеси способны спровоцировать существенную экономию горючего, опытные водители уверяют, что «игра не стоит свеч»: с использованием присадок мотор потребляет топлива ненамного меньше, что и без них. А учитывая стоимость фирменных составов, получается, что использовать неразбавленное горючее ещё и выгоднее.

По словам экспертов, некоторые автовладельцы в погоне за экономией топлива начинают слишком часто менять воздушный фильтр. Автор статьи признаётся, что из-за загрязнённого фильтра двигатель действительно начинает потреблять больше горючего, однако менять запчасть необходимо, строго следуя рекомендациям производителя. Делать это чаще, уверяют, опытные автовладельцы, бессмысленно.

Переходить на бензин с меньшим октановым числом, пытаясь сэкономить деньги, также нет необходимости, уверяют специалисты. Расход топлива в этом случае увеличивается, что нивелирует выгоду. Кроме того, замена вида горючего может пагубно сказаться на работе двигателя, что впоследствии может привести к дорогостоящему ремонту.

Автовладельцы, имеющие опыт вождения в Советском Союзе, уверяют, что сэкономить топливо можно двигаясь по дороге накатом на «нейтралке». Эксперты парируют — утверждение верно только для автомобилей с карбюраторным двигателем. Обладатели «инжекторных» моторов с электронной системой подачи горючего выгоды даже не почувствуют.

Наконец, эксперты подчеркивают, что в погоне за экономией автолюбители напрочь забывают о пользе проверки давления в шинах. Чем чаще автолюбители подкачивают колёса до оптимальных показателей, тем больше денег они могут сберечь.