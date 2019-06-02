Опубликовано видео драки водителей внедорожника и «Лады» на дороге в Подмосковье

В субботу на дороге в подмосковном Клину произошел конфликт — водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser устроили драку с водителем Lada после дорожного конфликта.

Видео опубликовано в соцсетях. Инцидент произошел днем в субботу. На кадрах Land Cruiser догоняет подрезает «Ладу», после чего из машин выходят мужчины. После короткой перепалки они начали драку, в какой-то момент превратившуюся в избиение, сообщают «Вести».

Лишь спустя минуту после начала драки из других машин вышли люди и разняли конфликтующих.