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Опубликовано видео драки водителей внедорожника и «Лады» на дороге в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Фото: кадр видео
В субботу на дороге в подмосковном Клину произошел конфликт — водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser устроили драку с водителем Lada после дорожного конфликта.
Видео опубликовано в соцсетях. Инцидент произошел днем в субботу. На кадрах Land Cruiser догоняет подрезает «Ладу», после чего из машин выходят мужчины. После короткой перепалки они начали драку, в какой-то момент превратившуюся в избиение, сообщают «Вести».
Лишь спустя минуту после начала драки из других машин вышли люди и разняли конфликтующих.
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Бортжурнал , Lada , Toyota , Toyota Land Cruiser
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