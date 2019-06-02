Новый российский автомобиль: все подробности о проекте Zetta

Две недели назад российские СМИ облетела интригующая новость: через полгода в России появится новая автомобильная марка Zetta с машиной, не имеющей ничего общего с ныне выпускаемыми у нас. Эта самая принципиальная новизна сходу заставляет усомниться в том, что проект будет реализован. Были в нашей новейшей истории «Маруся», «ё-Мобиль» и другие идеи. Не выжила ни одна. Конечно, когда-то из этого грустного правила должно случиться исключение. Будем рады, если им станет Zetta. Но пока оптимизма в отношении нее нет.

Zetta — это аббревиатура: Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевыми выбросами». Так называется сама компания, это же имя будет носить и электромобиль. Фирма является резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти. Так что, несмотря на прочно ассоциирующийся с АвтоВАЗом город, к главному российскому автозаводу Zetta не имеет никакого отношения.

Компания Zetta проводит технические экспертизы, имеет опыт создания электрических силовых установок. У нее собственный штат конструкторов, инженеров, дизайнеров, программистов. Иными словами, есть полный набор специалистов для создания собственной машины. Zetta с гордостью отмечает, что стиль и все технические решения электромобиля разработала самостоятельно.

Над дизайном еще стоит поработать. Выглядит автомобильчик, мягко говоря, странно. И дело не в пропорциях, а именно в стилистических решениях. Но, судя по имеющимся в сети рисункам, работа над обликом машины еще не закончена, и в серию, скорее всего, пойдет что-то современное и симпатичное. Но пока — только рисунки.

Конструкция «Зетты» модульная: на готовое шасси ставятся разные кузова. Первой должна появиться трехдверка на четверых человек. В перспективе появится масса вариантов, включая кабриолет, грузовичок и исполнение для инвалидов: на коляске можно будет заехать в салон через пандус на корме. Кресло фиксируется специальным креплением около руля, и управлять машиной можно, не покидая каталку. Прототипов с аналогичным решением в России и в мире показывали немало, вот только в серию ни один так и не пошел.

Совсем утопично выглядит обещание реализовать нейронное управление. То есть — с помощью сигналов мозга человека. Соответствующая программа якобы уже тестируется. Тут уже пахнет сенсацией мирового масштаба. Но больше смахивает на очередной громкий «прожект» с заведомо нулевым выхлопом.

Еще интереснее раздел силовой установки. Создатели «Зетты» собираются использовать мотор-колеса, а на раме между ними (читай: под полом салона) расположится аккумуляторный блок. Последний планируют закупать в Китае, ведь российского аналога попросту нет. По прикидкам, половина стоимости «Зетты» придется на импортную тяговую батарею. Запас хода заявляют не меньше 200 километров. Немало, но на стадии нарисованного концепта можно обещать любые цифры — никто же не проверит.

А вот мотор-колеса декларируются собственного производства. И авторов проекта нисколько не смущает, что все серийные электромобили ездят на обычных электромоторах, а не интегрированных в колеса. Официальный сайт будущего электромобиля гласит, что энергопотребление инновационных мотор-колес «на 30-55% ниже, чем у мировых аналогов». Еще одна очевидная сказка. Если бы подобный источник энергии действительно был разработан, его бы с руками оторвали ведущие автоконцерны. А он по каким-то неведомым причинам достается безвестной «Зетте».

Zetta еще не до конца прошла цикл испытаний, производитель ничего не говорит об уровне безопасности. Естественно, нет никакого ОТТС, разрешающего выпуск и продажи. Процедура сертификации в России занимает несколько месяцев. Если планировать продажи на будущую зиму, то начинать процесс необходимо уже сейчас.

Зато Zetta рапортует, что цех для сборки электрокаров уже почти готов, к зиме его оснастят необходимым оборудованием. На этот год запланирован выпуск всего 10 машин, на 2020-й — уже 2000 экземпляров. Ну а потом компания рассчитывает раскрутиться до 15 000 машин ежегодно и поставки на экспорт. Но вот еще один нехороший сигнал. Официальный сайт проекта состоит из трех страниц, и на нем не указаны никакие контакты или реквизиты производителя. Зато есть ссылка на сайт Минпромторга

Предварительно объявленная стартовая цена — 450 000 рублей за «Зетту» с двумя мотор-колесами и трехдверным кузовом. Производитель готов давать гарантию до 150 000 километров пробега.

Главный же вопрос в том, кому в России нужна такая машина? Культа городских «супермини» у нас нет от слова совсем. На сегодняшнем рынке «Зетте» гарантирован провал. По крайней мере, у частных покупателей. Спасти ситуацию могут госсубсидии и принудительное распределение по паркам муниципальных структур. Но об этом поговорим после запуска производства. Которого, скорее всего, не будет.