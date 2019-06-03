Срочно проверьте свой Mercedes на выпадающий плафон и застревающую педаль!

Может ли безобидная внутрисалонная подсветка оказать влияние на эффективность тормозов автомобиля? Как показывает практика — может! Именно по этой причине АО "Мерседес-Бенц Рус", официально представляющее марку Mercedes на российском рынке, объявило кампанию по отзыву части реализованных в России автомобилей.

Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470), произведенные в период с февраля по апрель 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва стал на сей раз плафон освещения пространства для ног на стороне водителя, который может выпасть из крепления. Данный плафон в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног.

В зависимости от места застревания это может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение. В этом случае стоп-сигналы будут гореть постоянно, и водителям в следующих позади автомобилях будет непонятно, действительно ли производится торможение. Более того зависимости от места, где плафон может застрять, и последующего воздействия на ход педали могут происходить задержки торможения различной силы. Вследствие беспрерывного торможения не может быть исключено негативное влияние на силу торможения, а также возможное увеличение тормозного пути. Это может привести к повышенному риску возникновения аварии.

На предоставленных для осмотра и ремонта автомобилях плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.