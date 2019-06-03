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Hyundai сделал спецверсию Solaris для России 

Motor.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series. Тираж лимитированного издания модели составит шесть тысяч экземпляров. Предлагать автомобили будут до октября этого года, а цена каждого составит минимум 880 тысяч рублей.
Седан Hyundai Solaris Super Series основан на комплектации Comfort. Дополнительно он оборудован медиакомплексом с семидюймовым дисплеем, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климатом, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя, а также задними датчиками парковки. Из визуальных изменений — эмблемы Super Series на задних стойках.
Все машины из ограниченной серии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. В качестве коробки можно выбрать шестиступенчатую «механику» или шестидиапазонный «автомат».
Hyundai Solaris в комплектации Comfort, помимо прочего, имеет подогрев передних сидений и электропривод боковых зеркал. Цены обычной машины составляет 867 тысяч рублей. Топовая версия Elegance стоит от 959 000 рублей.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Solaris , Apple
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