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Volvo начнет сдавать россиянам автомобили в аренду 

Авторамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Шведский автобренд запустил в стране продажи новых машин по подписке. Пока по такой схеме можно приобрести только модель Volvo XC60.
Подписка представляет собой долгосрочную аренду автомобилей, доступную для граждан России старше 25 лет без первого взноса и залога. Пока по подписке можно приобрести только ограниченное количество кроссоверов Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 (249 л.с.), ежемесячный взнос за который составляет 59,5 тыс. рублей.
На таких условиях подписчик получает в свое распоряжение новый автомобиль сроком на 1 год. Машина уже зарегистрирована в ГИБДД и застрахована по ОСАГО и каско. В подписку также включены дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.
В пресс-службе Volvo уточнили, что после оформления подписки клиенту необходимо забрать автомобиль в дилерском центре Volvo — на начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Volvo , Volvo XC60 , ГИБДД
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