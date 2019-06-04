Кому можно не платить транспортный налог

При использовании транспорта для передвижения по дорогам, дорожному покрытию, транспортной инфраструктуре наносится некоторый ущерб. С целью проведения ремонтных работ, выполнения ряда экологических мероприятий с владельцев транспорта взимается транспортный налог. Эта плата является компенсацией за тот комфорт, который предоставляет автомобиль.

Полный список льготных категорий. Налог с транспорта относится к категории региональных сборов, и полученные средства направляются на бюджетный счет субъекта Федерации. С учетом этого положения размер налога определяется каждым из регионов самостоятельно.

легковой транспорт, принадлежащий инвалидам (в случае выдачи авто органами социальной защиты);

автомобили, выданные социальными органами (например, для многодетных семей), при условии не превышения мощности в 100 л. с. ;

моторные лодки с двигателем до 5 л. с., а также весельные плавучие средства;

водные транспортные средства при регистрации в международном регистре;

водные и воздушные суда, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками;

сельскохозяйственная техника и специальные автомобили, занятые в этой отрасли;

в случае угона транспортного средства, с наличием документального подтверждения;

для воздушных судов, занятых в медицинской сфере. Также местным правительством определяется и перечень категорий льготников, который полностью или частично освобождаются от уплаты сбора. Но основные категории определены на уровне Федерального законодательства, и включают в себя следующие категории:

Эти категории подразумевают полное освобождение от налоговых выплат без любых возможных оговорок со стороны местных налоговых органов

Физические лица: льготники с учетом регионального законодательства. Перечень лиц, исключенных полностью или частично из списка плательщиков налога, оформляют в виде местного «Закона о транспорте». Среди традиционных категорий индивидуальных владельцев выступают: герои войны и труда, с уточнением лиц;

герои СССР и России;

ликвидаторы последствий ЧАЭС, других техногенных катастроф;

многодетные семьи (только один автомобиль);

при воспитании ребенка-инвалида;

лица пенсионного возраста (в отдельных регионах учитывают особенности наработки стажа — в условиях Крайнего Севера, на подземных работах);

собственники авто с мощностью моторов до 70 л. с. Перечень лиц, исключенных полностью или частично из списка плательщиков налога, оформляют в виде местного «Закона о транспорте». Среди традиционных категорий индивидуальных владельцев выступают:

Возможно расширение федеральных пунктов. К примеру, для автомобиля, предоставленного многодетной семьи, допускается повышать максимальную мощность двигателя (более 100 л. с.).

Юридические лица: льготники с учетом регионального законодательства. Органы местного управления в отдельный список выделяют организации, полностью или частично освобождаемые от уплаты транспортного налога. Обычно этот перечень формируется из таких структур: пассажирские перевозчики (кроме такси);

компании, обслуживающие инвалидов (не коммерческие);

транспорт бюджетных организаций;

служебный транспорт государственных чиновников;

машины религиозных обществ;

транспорт компаний, занимающихся региональным развитием;

автодорожная и коммунальная техника. Органы местного управления в отдельный список выделяют организации, полностью или частично освобождаемые от уплаты транспортного налога. Обычно этот перечень формируется из таких структур:

Такие послабления предусмотрены в случае предоставления всех документов и оформления отдельного документа на льготу.

Список льготных категорий подвергается периодической ревизии. К примеру, некоторые регионы могут исключить из числа физических лиц владельцев транспорта, временно находящегося в регионе. Также анализируются суммы, получаемые от обязательных выплат, и в случае резкого их снижения, списки корректируются.