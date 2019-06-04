Кому можно не платить транспортный налог 

При использовании транспорта для передвижения по дорогам, дорожному покрытию, транспортной инфраструктуре наносится некоторый ущерб. С целью проведения ремонтных работ, выполнения ряда экологических мероприятий с владельцев транспорта взимается транспортный налог. Эта плата является компенсацией за тот комфорт, который предоставляет автомобиль.
Полный список льготных категорий. Налог с транспорта относится к категории региональных сборов, и полученные средства направляются на бюджетный счет субъекта Федерации. С учетом этого положения размер налога определяется каждым из регионов самостоятельно.
Также местным правительством определяется и перечень категорий льготников, который полностью или частично освобождаются от уплаты сбора. Но основные категории определены на уровне Федерального законодательства, и включают в себя следующие категории:
- легковой транспорт, принадлежащий инвалидам (в случае выдачи авто органами социальной защиты);
- автомобили, выданные социальными органами (например, для многодетных семей), при условии не превышения мощности в 100 л. с. ;
- моторные лодки с двигателем до 5 л. с., а также весельные плавучие средства;
- водные транспортные средства при регистрации в международном регистре;
- водные и воздушные суда, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками;
- сельскохозяйственная техника и специальные автомобили, занятые в этой отрасли;
- в случае угона транспортного средства, с наличием документального подтверждения;
- для воздушных судов, занятых в медицинской сфере.
Эти категории подразумевают полное освобождение от налоговых выплат без любых возможных оговорок со стороны местных налоговых органов.
Физические лица: льготники с учетом регионального законодательства. Перечень лиц, исключенных полностью или частично из списка плательщиков налога, оформляют в виде местного «Закона о транспорте». Среди традиционных категорий индивидуальных владельцев выступают:
- герои войны и труда, с уточнением лиц;
- герои СССР и России;
- ликвидаторы последствий ЧАЭС, других техногенных катастроф;
- многодетные семьи (только один автомобиль);
- при воспитании ребенка-инвалида;
- лица пенсионного возраста (в отдельных регионах учитывают особенности наработки стажа — в условиях Крайнего Севера, на подземных работах);
- собственники авто с мощностью моторов до 70 л. с.
Возможно расширение федеральных пунктов. К примеру, для автомобиля, предоставленного многодетной семьи, допускается повышать максимальную мощность двигателя (более 100 л. с.).
Юридические лица: льготники с учетом регионального законодательства. Органы местного управления в отдельный список выделяют организации, полностью или частично освобождаемые от уплаты транспортного налога. Обычно этот перечень формируется из таких структур:
- пассажирские перевозчики (кроме такси);
- компании, обслуживающие инвалидов (не коммерческие);
- транспорт бюджетных организаций;
- служебный транспорт государственных чиновников;
- машины религиозных обществ;
- транспорт компаний, занимающихся региональным развитием;
- автодорожная и коммунальная техника.
Такие послабления предусмотрены в случае предоставления всех документов и оформления отдельного документа на льготу.
Список льготных категорий подвергается периодической ревизии. К примеру, некоторые регионы могут исключить из числа физических лиц владельцев транспорта, временно находящегося в регионе. Также анализируются суммы, получаемые от обязательных выплат, и в случае резкого их снижения, списки корректируются.