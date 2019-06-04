Банки смогут изымать машины у владельцев, не проверивших законность сделки

Ездить на авто хочется всем. И сегодня автомобиль — это доступная покупка. Правда, не у всех есть деньги на новый автомобиль. Но и тут можно выйти из ситуации и приобрести машину на вторичном рынке, то есть б/у.

А покупая б/у автомобиль, прежде всего, проверьте его юридическую «чистоту» и банковскую историю.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — пословица, знакомая с детства очень хорошо, дает наставление в ситуации, в которую может угодить автолюбитель, покупающий машину с пробегом.

Ведь приобретение автомобиля б/у это большая и опасная лотерея. Покупка автомобиля, в котором могут быть скрытые дефекты еще полбеды. Гораздо серьезнее юридические проблемы, которые могут возникнуть у нового владельца авто после его покупки.

Опасный залог. Больше половины автомобилей покупается в кредит. То есть автомобиль находится в залоге у банка, пока весь кредит с процентами не будет оплачен. Однако спустя 3-5 лет многие продают свои автомобили с рук на вторичном рынке. И может так случиться, что купленное авто находится до сих пор в залоге у банка.

Все дело в том, что залоговый кредит не фигурирует в регистрационных документах на купленную с рук машину. Сотрудники ГИБДД также не владеют этой информацией, поскольку в пакет документов не входят справки из банка, подтверждающие наличие невыплаченного кредита.

В итоге, через несколько месяцев у дверей нового владельца транспортного средства появляется группа «вежливых» людей, сообщающих тому, что машина изымается, поскольку первым владельцем, которого новый хозяин авто никогда и не знал, был нарушен договор с банком.

Цивилизованно спор решается через суд, который может затянуться на долгие годы, а вот машину эвакуатор заберет от нынешнего владельца сегодня же. И еще не факт, что по итогам судебной тяжбы владелец отнятого авто получит компенсацию за утраченное имущество. Зная об этом, существует несколько преступных схем, которые с успехом используют не только мошенники, но и преступные группировки.

На чьей стороне суд. С 1 июля 2014 года в судебной процедуре произошли некоторые изменения касательно данной проблемы. Суд все чаще встает на сторону последнего владельца авто, который приобрел залоговый транспорт.

Сдвинуть проблему с мертвой точки помогли поправки в законодательстве, принятые Госдумой , в которых указывается, что залог на автомобиль прекращается, если залоговое имущество перепродано другим лицам втайне, а новый владелец не был проинформирован о залоге. Если новый владелец не знал о залоге, машина у него не изымается.

Однако стоит банку доказать, что новый владелец слишком халатно отнесся к дорогостоящей покупке и не проверил ее на предмет залога, то виновным становится ее последний владелец, которому стоило внимательно изучить законодательство. Так сказать, незнание закона не освобождает от ответственности.

Итог. ГИБДД и другие госструктуры не обязаны проверять наличие залоговой брони на авто. Это должен делать только покупатель машины. А значит, будьте бдительны, граждане автолюбители.