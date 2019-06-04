У Lada Vesta появится цифровая приборка

Когда именно АвтоВАЗ серийно заменит аналоговую приборную панель на своих автомобилях на цифровой монитор в духе современных трендов, пока неизвестно. Однако, в вопросе создания "виртуального кокпита" для Lada Vesta заводу уже готовы помочь сторонние компании.

Сразу несколько фирм, специализирующихся на разработке аксессуаров для доработки серийных моделей Lada, ведут работу над созданием цифровой приборной панели. Как сообщает ресурс "Лада. Онлайн", один из возможных вариантов представляет собой жидкокристаллический экран, визуально дублирующий нынешнюю панель "Весты" — у него сохранены, к примеру, большие стрелочные индикаторы спидометра и тахометра, пусть и в цифровом варианте.

Однако, помимо этого, новая приборная панель будет способна демонстрировать множество других важных показателей работы автомобиля. Кроме того, для виртуальной приборки уже разработано несколько оригинальных вариантов оформления, которые неленивый пользователь сможет менять по своему индивидуальному выбору — в зависимости от вкуса или настроения.

Другая компания, работающая над жидкокристаллическими приборами для "Весты", предлагает вариант принципиально иного, чем у серийной панели, оформления: отображение показателей на этой приборке больше похоже на "виртуальный кокпит" некоего суперкара. Известно, что в основе такой панели лежит экран с разрешением 1920х720 пикселей, а данные она способна получать по CAN-шине.

По данным издания, все варианты предусматривают возможность установки альтернативной приборной панели в штатные места с самостоятельным подключением. На некоторые из образцов их создатели уже открыли прием предварительных заказов.