Как жара убивает вашу машину

Солнце с неукротимой яростью посылает палящие волны во внутрисалонное пространство, которые сталкиваются с прохладой, источаемой системой кондиционирования. Мозг буквально плавится, и вы мечтаете поскорее добраться до места назначения. А теперь представьте, каково приходится автомобилю.

Мнение о том, что для бессловесного механизма губителен лишь зимний холод, снег и дорожная "химия", не вполне справедливо. Летом машинам тоже достается по полной программе — высокие температуры наносят удары по разным "болевым точкам" транспортных средств. Результат частенько печальный.

Перегрев двигателя — причины очевидны

В летний зной существует весьма масштабный риск приговорить один из самых дорогостоящих агрегатов в автомобиле. Почему вскипают моторы? Известно, почему! Частенько из-за неправильной эксплуатации и халатного отношения к автомобилю. Обычно водитель вспоминает о том, что радиаторы, укрытые "войлоком" из тополиного пуха и грязи, не мылись целую вечность, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне. Туда же ее может привести неисправный термостат. Впрочем, случаются также поломки насоса охлаждающей жидкости или лопаются патрубки системы охлаждения.

Пробки и отсутствие обдува вовсе не являются обязательным условием для перегрева двигателя. Это может произойти при работе агрегата на средних и высоких оборотах, в том числе при езде по бездорожье. Напоминаем, что при первых признаках перегрева, выключите кондиционер или климат-контроль и включите печку, дабы снять нагрузку с агрегата. Затем заглушите его и дайте остыть, а затем подлейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Перегрев двигателя — причины неочевидны

Дело в том, что современные моторы при всем их высокотехнологичном великолепии нередко обречены работать в поистине экстремальных температурных режимах — от 115 до примерно 130 градусов для достижения необходимых показателей топливной экономичности и экологичности выхлопа. В столь диких режимах моторы работают на холостых оборотах, когда нет достаточного обдува, но, во-первых, подобные температуры очень плохо влияют на пластиковые и резиновые элементы в подкапотном пространстве, и, во-вторых, двигатель функционирует фактически на грани перегрева.

Казалось бы, стоит вырваться из пекла пробки и все будет хорошо — температура опустится до приемлемых величин ниже 100 градусов. Но произойдет это не сразу, и нагрузка при переходных режимах грозит детонацией со всеми вытекающими последствиями в виде повреждения поршней и других крайне неприятных моментов.

Перегрев автоматических коробок передач

Как чувствуют себя в жару "двухпедальные" коробки передач? Смотря какие. Только роботизированные агрегаты, управляемые электромеханическими исполнительными механизмами, не имеют чувствительности к температуре. В коробках передач других типов гидроприводы работают на жидкости.

Ее температура и вязкость в жару не те, что при более низкой температуре. Обычно "автоматы" охлаждаются через теплообменник, то есть, температура масла у них выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Перегрев тормозных механизмов

При торможении происходит трение поверхности тормозных колодок о диск, сопровождаемое выделением тепла. В жару механизмы охлаждаются менее интенсивно, что ведет к снижению эффективности замедления. Ситуация усугубляется экстремальными замедлениями.

При перегреве тормозной жидкости педаль становится пугающе мягкой и начинает предательски проваливаться в пол. Помните, что температура кипения тормозной жидкости должна соответствовать рекомендациям производителя. А еще жидкость, как известно, гигроскопична, то есть, охотно поглощает воду. Если в бачке вы видите не прозрачную, а грязно-зелено-коричневую субстанцию, то срочно замените ее.

Краска и пластик выгорают

Помните, как лихо выгорала краска на старых отечественных машинах при прямой атаке солнечных лучей и температуре за 30 градусов по Цельсию? "Жигулям", покрытым обычной эмалью, было достаточно пары летних сезонов, чтобы попроситься в малярный цех — один бок, постоянно подставленный солнцу, заметно отличался по оттенку от другой стороны.

Сейчас проблема менее распространена, но все равно длительный простой может обернуться выгоранием краски. Жара не сулит ничего хорошего резиновым уплотнителям (помогает силиконовая смазка) и салонному пластику, который может выгорать и коробиться. Дабы салон вашего автомобиля миновал "солнечный удар", не гнушайтесь специальными защитными экранами.

Лопаются стекла

Стекла могут трескаться не только зимой после замечательного решения вылить кипяток на примерзшую дверь, но и летом. Достаточно послушать опыт автомобилистов в интернете.

"Решил я, как обычно на даче, сполоснуть своего самурая. Но решил это сделать не как обычно с помощью ведёрка и тряпочки, а использовал поливочный шланг. Солнце как раз стояло в зените, на машине хоть яичницу жарь. Открываю воду, струя воды направлена на крышу, Ручейки побежали по стёклам. Практически неслышимый хруст и мы, а точнее я, имею трещину во всё лобовое. Лёгкий шок. Но, что сделано, то сделано".

Есть не менее душераздирающие истории:

"Недели 4 назад поехал на дачу. Оставил машину под открытым солнцем. Спустя некоторое время обнаружил, что лобовое стекло треснуло.

Но треснуло оно не просто так. Оно было все грязное в трупах мошкары и прочей нечисти. Я решил его почистить. Лучше бы этого не делал. Просто полил водой. И услышал хруст. Эта тварь предательски треснуло у меня на глазах". "Солнце светило четко на заднее стекло. Видимо, дала свой эффект глухая тонировка — сильнее нагрелось. Короче, осмотрел все с пристрастием, следов внешних воздействий не нашел. Все стекло абсолютно равномерно растрескалось и держится фактически на тонировке. Т.е. реально лопнуло от перегрева на солнце! Может кто сталкивался с таким? Лично я впервые… "