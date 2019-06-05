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Представлена BMW M8 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Авторамблер
Компания BMW представила сразу четыре версии M8: базовые варианты купе и кабриолета, а также их экстремальные модификации Competition. Всю техническую начинку для самой дорогой «эмки», в том числе полноприводную трансмиссию M xDrive с возможностью отключения привода передней оси, позаимствовали у седана M5.
Внешне BMW M8 отличается от гражданских «восьмёрок» бамперами с увеличенными воздухозаборниками, расширенными колёсными арками, более крупными «жабрами» в передних крыльях, зеркалами и небольшим спойлером на крышке багажника. В базе у купе уже есть карбоновая крыша. В салоне появился другой руль и селектор КПП.
Под капотом M8 установлен битурбодвигатель 4.4 V8, выдающий 600 лошадиных сил и 750 Нм момента (625 сил в исполнении Competition). Всем машинам без исключения также положен восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic с тремя профилями работы, полный привод M xDrive с возможностью отключения передней оси и активный M-дифференциал — все с уникальными калибровками. Кроме того, в базе есть адаптивная подвеска.
Купе BMW M8 разгоняется до «сотни» за 3,3 секунды, в версии Competition — за 3,2 секунды. Кабриолетами на это требует 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час (305 километров в час при заказе пакета M Driver’s Package).
В оснащение «эмки» входят шестипоршневые передние тормозные механизмы и однопоршневые задние. Углерод-керамика предлагается за доплату. Вместо вакуумного усилителя спорткар комплектуется электромеханическим блоком, который позволяет регулировать чувствительность и усилие на педали. Независимо от настроек владелец также может переключать режимы работы усилителя руля, двигателя и подвески — это делается с помощью кнопки Setup на центральной консоли. Индивидуальные конфигурации можно назначить M-кнопкам на руле.
Продажи BMW M8 начнутся осенью этого года. По предварительной информации, цена в Европе составит минимум 180 тысяч евро (13,2 миллиона рублей по текущему курсу).
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Бортжурнал , BMW
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