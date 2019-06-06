Мистер X-класс. Давайте знакомиться

Мистер X-класс… по-другому этот автомобиль длиной более 5 метров не назовешь. Это честный большой рамный пикап с многорычажной подвеской, постоянным полным приводом и V-образной шестеркой мощностью 258 лошадиных сил.

На новом Mercedes-Benz Х-класса я еду на Петербургский международный экономический форум. Скучно не будет: новая скоростная трасса, бездорожье Тверской области, вице-президенты банков и главы промышленных корпораций с рассказами о будущем нашей экономики. Ну и в конце самое главное — во сколько обошлось мое путешествие и сколько стоит владеть такой машиной.

На самом деле это не первая попытка Mercedes-Benz сделать пикап, однако до этого опыт был мелкосерийным и дальше экспериментов не шел.

Х-класс, представленный в качестве концепта три года назад, пошел в серию совсем недавно. Перед инженерами стояла непростая задача — сделать в первую очередь Mercedes-Benz, а уже во вторую — пикап. Но с ней они справились на отлично. Для многих образ пикапа — это перевозка грузов, стройка или использование на какой-то ферме, но Х-класс доказывает, что на машины с таким кузовом пора взглянуть по-новому.

Немецкая порода

На моем красном Mercedes-Benz X-класс — топовый мотор V6 с наддувом, объемом 3 литра и сделанный в Германии. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач 7G tronic Plus, а полный привод тут постоянный — фирменный мерседесовский 4Matiс. Почему я акцентирую на этом внимание — потому, что такая схема предусмотрена только для топового X-класса.

Дело в том, что на нашем рынке представлены три версии Mercedes-Benz X-класс: Pure, Progressive и Power. Отличие в оснащении, дизайне и… двигателях. Помимо флагманского V6 на X-класс устанавливаются дизельные моторы мощностью 163 и 190 лошадиных сил. Коробки тоже разные, даже есть механика, но главное — отличаются и типы привода: на менее мощных версиях он подключаемый.

От винта

Салон нашего Mercedes-Benz X-класса из темной кожи, яркое пятно — матовая алюминиевая вставка на передней панели, трехспицевый руль, приборная панель с цветным экраном бортового компьютера и уже ставшая классической система Command с шайбой и тачпадом на центральной торпеде.

К педали газа привыкаешь через пару светофоров. Просто вначале опасаешься переборщить с ней. Что неудивительно: тяговитый мотор X-класса способен везти до 1 тонны груза, а на прицепе тащить вполне себе достойную лодку массой 3,5 тонны.

Динамика разгона на всех режимах, будь то модный «эко» или стандартный «комфорт», не говоря уже о «спорте», более чем впечатляет — в среднем 8 секунд. Мне хватило.

А главное, что, когда ты едешь с пустым кузовом, тебя не трясет и не мотает из стороны в сторону, как это часто бывает на «одноклассниках». Но на то это и Mercedes-Benz, а не обычный пикап.

Так что будьте уверены, X-класс — это и пикап, и комфортный городской автомобиль. 220 миллиметров дорожного просвета лишь добавляют уверенности при передвижении по городу с учетом программы «Моя улица».

А еще на таком автомобиле вы не останетесь незамеченным. Реакция в пробках на Х-класс меня порой удивляла — на встречном потоке, в пробке люди сворачивали головы. Причем реакцию вызывал не столько красный цвет кузова, сколько общие габариты этого редкого для городских джунглей новичка.

Но пора загрузить багажник всем необходимым нашей редакции на форуме, и… поехали. Впереди у меня новая платная и ровная М11 с разрешенными 110 километрами в час и еще плюс 20 нештрафуемых. Но измерить тверские и новгородские ухабы, думаю, тоже получится. Придется — на таком-то автомобиле.