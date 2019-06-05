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Кроссовер на базе Kia Ceed: первое фото и подробности 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Kia
Южнокорейский бренд опубликовал первое изображение новой модели, которая получит название XCeed. Премьера новинки состоится уже в июне.
В компании предполагают, что Kia XCeed может стать "альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам". От типичных кроссоверов ее отличает более спортивная посадка водителя — этого удалось добиться благодаря увеличенному дорожному просвету и установленной ниже подушке водительского кресла. А на фоне хэтчбека XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности.
Технические подробности о новинке в Kia пока не раскрывают. По предварительным данным, для XCeed в качестве опции будет доступна система полного привода, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что кроссовер на базе Ceed будет на 80 мм длиннее хэтчбека и на 40 мм выше, а объем багажника составит 426 литров против 395 у пятидверки.
Напомним, дизайн автомобиля уже не является секретом. Ранее в Сеть попали фотографии XCeed без камуфляжа, сделанные во время съемок промо-ролика.
XCeed пополнит семейство Ceed, которое пока представлено хэтчбеком, универсалом Ceed Sportswagon и имиджевым ProCeed. Из сообщения Kia следует, что XCeed ориентирован на европейский рынок, а информации о появлении новинки в России пока нет.
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Бортжурнал , Kia
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