Кроссовер на базе Kia Ceed: первое фото и подробности

Южнокорейский бренд опубликовал первое изображение новой модели, которая получит название XCeed. Премьера новинки состоится уже в июне.

В компании предполагают, что Kia XCeed может стать "альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам". От типичных кроссоверов ее отличает более спортивная посадка водителя — этого удалось добиться благодаря увеличенному дорожному просвету и установленной ниже подушке водительского кресла. А на фоне хэтчбека XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности.

Технические подробности о новинке в Kia пока не раскрывают. По предварительным данным, для XCeed в качестве опции будет доступна система полного привода, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что кроссовер на базе Ceed будет на 80 мм длиннее хэтчбека и на 40 мм выше, а объем багажника составит 426 литров против 395 у пятидверки.

Напомним, дизайн автомобиля уже не является секретом. Ранее в Сеть попали фотографии XCeed без камуфляжа, сделанные во время съемок промо-ролика.

XCeed пополнит семейство Ceed, которое пока представлено хэтчбеком, универсалом Ceed Sportswagon и имиджевым ProCeed. Из сообщения Kia следует, что XCeed ориентирован на европейский рынок, а информации о появлении новинки в России пока нет.