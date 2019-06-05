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Эксперимент века: можно ли разорвать УАЗик, если перевернуть мост 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Видеоролик о не очень удачно починенном Mercedes-Benz G-Class, который пытался одновременно поехать вперед и назад, вдохновил YouTube-канал "Гараж 54" на аналогичный эксперимент.
Если мастера, занимавшиеся "геликом", случайно поставили мост неправильно, то парни из "Гараж 54" сделали это специально и как обычно с экспериментальными целями, Реализация задачи элементарная — балку сняли и просто перевернули. В результате внедорожник стал исполнять довольно странные телодвижения! Кто победил в битве задней оси без блокировки дифференциала и жестко подключаемого передка? Реально ли ехать, когда машина пытается одновременно двигаться вперед и назад? И удалось ли порвать УАЗик?
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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