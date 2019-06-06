Как отказаться от продувки на трезвость и чтобы за это ничего не было

Водитель имеет право сказать решительное "нет" в ответ на приглашение на медицинское освидетельствование, став в ту же минуту пешеходом. Но бывают и исключения.

Ни для кого не секрет, что в жернова властей и законодательства попадают ни в чем неповинные граждане и последствия для них бывают крайне неприятные. Например, инспекторы ДПС инициируют проверки на алкоголь в рамках рейдов и отправляют водителей на экспертизу к врачам из передвижного пункта медицинского освидетельствования.

Казалось бы, отказ от процедуры, согласно части 1 статьи 12.26 КоАП имеет крайне неприятные последствия: "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет". Но, как говорится, есть нюансы.

Если с вами произошло подобное, то постарайтесь не растеряться, а проанализируйте действия гаишника — очень может быть, что они противоречат регламенту и закону. Инспектор ДПС, инициирующий процедуру медицинского освидетельствования не может просто так взять и отправить вас на анализ в лабораторию. В первую очередь он, согласно инструкциям, должен отстранить водителя от управления транспортным средством и составить соответствующий протокол. Но чтобы проводить эти действия требуется повод — водитель должен демонстрировать один или несколько признаков опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке.

После того как протокол об отстранении составлен, водителю должны предложить продувку на специальном алкотестере, которого может банально не оказаться на месте — он есть не у всех гаишников. Очень важный процедурный момент, иногда предающийся забвению, заключается в обязательном присутствии понятых или видеозаписи, как того требует часть 2 статьи 27.12 КоАП: "Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, — также должностными лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи". После всего этого инспектор должен выдать вам копии протоколов и направления на медицинскую экспертизу.

Таким образом, если инспектор не продул вас на обычном алкотестере, да еще и нарушил процедуру, то не должен отправлять вас в передвижной медицинский пункт к врачам.