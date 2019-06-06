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Renault представила обновленный Koleos 

Motor.ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Кроссовер немного изменился внешне, получил задний ряд сидений с регулировкой наклона спинки в двух положениях, более комфортные передние кресла, а также новые дизельные двигатели семейства Blue dCi.
Отличить обновленный Renault Koleos от дорестайлингового можно по более выраженному передку: новой решетке радиатора, горизонтальному хромированному прутку во всю ширину бампера и защитным накладкам другой формы. Сзади появился увеличенный дополнительный стоп-сигнал и больше хромированного декора. Салон кроссовера обновили за счет установки заднего дивана с регулируемой спинкой, более комфортных передних сидений и добавления в перечень вариантов отделки кожи наппа цвета «черный титан» и «песчано-серый».
Гамма двигателей рестайлингового Koleos состоит из дизелей Blue dCi объемом 1,8 и 2,0 литра с селективным каталитическим нейтрализатором. Младший агрегат выдает 150 сил и 340 Нм момента, старший — 190 сил и 380 Нм момента. Оба сочетаются с вариатором X-Tronic, а двухлитровый ещё и с полным приводом All Mode 4×4-i с принудительной блокировкой межосевой муфты.
В списке оснащения обновленного Renault Koleos есть улучшенная медиасистема R-Link2 c горизонтальным или вертикальным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым управлением, аудиосистема Bose с 13 динамиками и полный набор систем безопасности — от адаптивной оптики до распознающей пешеходов функции экстренного автоматического торможения.
Цены на обновленный Renault Koleos будут анонсированы в июле. Продажи начнутся в октябре этого года.
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Бортжурнал , Renault Koleos , Renault , Apple
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