Поломки автомобиля, которые дилер никогда не признает гарантийным случаем

Многие автомобилисты, приобретая транспортное средство, очень часто надеяться на то, что автомобиль в ближайшее время точно не придётся ремонтировать.

И даже если с машиной что-то случится, то по их мнению, всё могут исправить специалисты на СТО. Но в жизни всё складывается не так, как многим хотелось бы. В этой статье вы узнаете какие поломки авто не признаются гарантийными.

Скрипы в салоне. Да, как бы не казалось это абсурдным, но такие мелочи водителю придётся устранять самому. Всё дело в том, что скрипы никак не влияют на силовые элементы, а также непосредственно и на саму электронику, соответственно это и будет главным аргументом в отказе. Для того, чтобы вам исправили скрип, придётся сделать всё, чтобы специалисты признали, что это ничто иное, как заводской брак.

Детали подвески и рулевого управления. Не зря говорят о двух главных проблемах России — дураки и дороги. Именно из-за плохих дорог ваша подвеска может износиться быстрее, чем заявлено производителем. Обратите внимание, что на некоторые элементы авто срок гарантии намного меньше, чем на сам транспорт, если говорить более конкретно, то это: сайлент-блоки, шаровые опоры, втулки стабилизаторов, а также рулевые тяги с наконечниками. Обычно их максимум по гарантийному обслуживанию — 40-50 тысяч километров.

Подтекание агрегатов. Да, это также не входит в гарантийный ремонт. Например если масло вытекло из мотора через сальник коленчатого вала, то случай не попадёт под гарантийный. Безусловно вы можете заменить даже "резинки", тут главное, чтобы прописанный срок служения элемента не истёк.

Расходные запчасти. Помните, что все расходные материалы вам нужно будет закупать самостоятельно. Это касается именно тех деталей, которые будут менять на плановых ТО: тормозные колодки, свечи, диски, а также щётки стеклоочистителей.

Запотевшие фары. Это не совсем приятная вещь, но достаточно частая. Такое обычно случается с новенькими автомобилями. Обычно автопроизводители пишут о том, что в приборах освещения допустим конденсат в виде капель. Автомобилисту ничего не останется, как дождаться момента, когда фара просохнет изнутри.

Катализатор. Данный элемент, который располагается в выхлопной системе, является головной болью многих автовладельцев. На замену и этой детали ввели ограниченную гарантию.

Итог. Теперь вы знаете какие виды поломок не попадут под гарантийный ремонт, лучше проверяйте автомобиль в момент покупки для того, чтобы потом не пришлось выкладывать огромные суммы из своего кармана. Также вы можете прочитать о том, как отстоять свои права и вернуть деньги за некачественный ремонт.