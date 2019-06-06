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Названы автомобили, которые проще всего угнать 

Авторамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Авторамблер
Российские страховщики впервые провели тестирование популярных на рынке моделей на степень угонозащищенности. Оказалось, что два самых продаваемых кроссовера в стране находятся в зоне риска.
Всероссийский союз страховщиков опубликовал результаты тестирования угонозащищенности 10 отобранных автомобилей. Модели выбирали на основании данных о количестве продаж и частоте угонов. Предполагается, что эти результаты будут использоваться автостраховщиками в качестве ориентира при установлении тарифа по риску "угон".
Угонозащищенность автомобилей оценили по шкале от 0 до 1000 баллов. Наименьшее количество баллов набрали два популярных кроссовера — это Hyundai Creta и Renault Duster. Самым защищенным оказался Range Rover.
Топ-10 автомобилей по степени защиты от угонов (по количеству набранных баллов):
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Бортжурнал , Hyundai , Skoda Rapid , Renault Duster , Kia , Hyundai Creta , Toyota , Toyota Land Cruiser , Volkswagen , Renault , Skoda , Rover , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota Camry , Kia Optima , Land Rover , Toyota RAV4
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