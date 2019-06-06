Российские страховщики впервые провели тестирование популярных на рынке моделей на степень угонозащищенности. Оказалось, что два самых продаваемых кроссовера в стране находятся в зоне риска.
Всероссийский союз страховщиков опубликовал результаты тестирования угонозащищенности 10 отобранных автомобилей. Модели выбирали на основании данных о количестве продаж и частоте угонов. Предполагается, что эти результаты будут использоваться автостраховщиками в качестве ориентира при установлении тарифа по риску "угон".
Угонозащищенность автомобилей оценили по шкале от 0 до 1000 баллов. Наименьшее количество баллов набрали два популярных кроссовера — это Hyundai Creta и Renault Duster. Самым защищенным оказался Range Rover.
Топ-10 автомобилей по степени защиты от угонов (по количеству набранных баллов):
- Renault Duster (379);
- Hyundai Creta (444);
- Toyota RAV4 (529);
- Toyota Land Cruiser 200 (545);
- Kia Optima (565);
- Kia Rio (577);
- Skoda Rapid (586);
- Volkswagen Tiguan (608);
- Toyota Camry (614);
- Range Rover (740).