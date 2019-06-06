Названы автомобили, которые проще всего угнать

Российские страховщики впервые провели тестирование популярных на рынке моделей на степень угонозащищенности. Оказалось, что два самых продаваемых кроссовера в стране находятся в зоне риска.

Всероссийский союз страховщиков опубликовал результаты тестирования угонозащищенности 10 отобранных автомобилей. Модели выбирали на основании данных о количестве продаж и частоте угонов. Предполагается, что эти результаты будут использоваться автостраховщиками в качестве ориентира при установлении тарифа по риску "угон".