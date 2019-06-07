Названы самые уязвимые для угонщиков авто 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал на своем сайте первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей. Наиболее уязвимыми для угона оказались Hyundai Creta и Renault Duster, они заняли последние места рейтинга.
Всего в список вошли десять моделей. Страховщики отобрали их на основании данных о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости, а затем провели тестирование.
Эксперты оценили защищенность машин от несанкционированного проникновения, запуска двигателя, а также от изготовления дубликата ключа, смены идентификационных номеров кузова (рамы), номеров агрегатов и деталей.
В итоге лучшие результаты показали Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. В пятерку рейтинга также вошли Skoda Rapid и Kia Rio. Шестое место досталось Kia Optima, на седьмом оказалась Toyota Land Cruiser 200, а на восьмом — Toyota RAV4.
В ВСС подчеркнули, что страховщики каско могут использовать результаты тестирования в качестве ориентира, определяя тариф по риску «угон». Также эта информация пригодится гражданам для оценки потенциальных дополнительных вложений в защиту автомобиля.
Глава департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский отметил, что автопроизводители благодаря публикации рейтинга смогут принять реальные меры для защиты своих авто.
«Ведь сделать такую защиту на конвейере значительно дешевле, чем потом переделывать машину покупателю», — подчеркнул он.
«Газета.ру» писала со ссылкой на данные МВД, что по итогам 2017 года первое место по угонам в России традиционно заняли «Жигули» с устаревшими сигнализациями. При этом доля краж автомобилей российских и японских марок упала по сравнению с 2016-м, а доля краж корейских и европейских брендов, наоборот, выросла. Лидерами по угонам среди бюджетных европейцев оказались Renault Duster, Logan и Sandero. Лидером по числу украденных машин в премиальном сегменте стал внедорожник Lexus LX.