Названы самые уязвимые для угонщиков авто

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал на своем сайте первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей. Наиболее уязвимыми для угона оказались Hyundai Creta и Renault Duster , они заняли последние места рейтинга.

Всего в список вошли десять моделей. Страховщики отобрали их на основании данных о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости, а затем провели тестирование.

Эксперты оценили защищенность машин от несанкционированного проникновения, запуска двигателя, а также от изготовления дубликата ключа, смены идентификационных номеров кузова (рамы), номеров агрегатов и деталей.

В ВСС подчеркнули, что страховщики каско могут использовать результаты тестирования в качестве ориентира, определяя тариф по риску «угон». Также эта информация пригодится гражданам для оценки потенциальных дополнительных вложений в защиту автомобиля.

Глава департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский отметил, что автопроизводители благодаря публикации рейтинга смогут принять реальные меры для защиты своих авто.

«Ведь сделать такую защиту на конвейере значительно дешевле, чем потом переделывать машину покупателю», — подчеркнул он.