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Audi вывела на тесты спортивный кроссовер E-Tron 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
И снова, благодаря автопапарацци, мы получаем свежие сведения о дорожных тестах той или иной модели. На этот раз в объектив фотошпионов попал спорт-кроссовер, который проходит испытания на трассе Нюрбургринга.
Модель Audi E-Tron будет самой мощной среди электромобилей данного класса. Вероятной основой для данной версии стал концепт-кар E-Tron Sportback, представленный ранее. Как сообщается, силовая установка новинки будет представлена тремя электромоторами и сможет выдавать не менее 496 л.с.
В целом, "оспортивленная" версия кроссовера мало чем отличается от базового исполнения. Разве только слегка угловатая форма бамперов и увеличенные воздухозаборники.
Вероятно, серийная версия данной модели получит приставку S или RS.
Пока что не ясно, какие планы у автопроизводителя на данную модификацию модели E-Tron. Ведь пока еще львиную долю стоимости автомобиля с электротягой составляет аккумуляторная батарея, то цена данной новинки наверняка будет весьма ощутимой.
Другое дело, много ли найдется состоятельных природолюбов, готовых выложить кругленькую сумму за такое авто. Напишите в комментариях, рассматриваете ли вы покупку электромобиля, если стоимость аккумуляторов существенно снизится?
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Бортжурнал , Audi
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