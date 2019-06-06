Названы 10 самых популярных автомобилей мая

Две модели Lada по-прежнему занимают первые строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей в России.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2019 года. В топ-10 самых востребованных моделей традиционно вошли только те, производство которых налажено в России.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мае:

Как сообщал "Авторамблер", в мае продажи новых автомобилей в России сократились на 6,7%, до 137,6 тыс. шт. Столь значительное падение было зафиксировано впервые за 2 года.