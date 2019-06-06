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Названы 10 самых популярных автомобилей мая 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Две модели Lada по-прежнему занимают первые строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей в России.
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2019 года. В топ-10 самых востребованных моделей традиционно вошли только те, производство которых налажено в России.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мае:
Lada Granta (11 тыс. шт.);
Lada Vesta (8,8 тыс. шт.);
Kia Rio (8,3 тыс. шт.);
Hyundai Creta (5,7 тыс. шт.);
Hyundai Solaris (5,2 тыс. шт.);
Volkswagen Polo (4,9 тыс. шт.);
Renault Duster (3,27 тыс. шт.);
Lada Largus (3,2 тыс. шт.);
Skoda Rapid (3 тыс. шт.);
Volkswagen Tiguan (2,9 тыс. шт.).
Как сообщал "Авторамблер", в мае продажи новых автомобилей в России сократились на 6,7%, до 137,6 тыс. шт. Столь значительное падение было зафиксировано впервые за 2 года.
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