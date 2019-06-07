Как автоугонщики воруют машины с помощью монетки?

«Хочешь жить — умей вертеться». Эта поговорка по-прежнему популярна как среди законопослушных граждан, так и среди «джентльменов удачи». Между теми и другими постоянно происходит борьба с переменным успехом за обладание материальными ценностями, появляются как новые способы отъёма чужого имущества, так и методы его защиты от посягательств воров. Одним из способов хищения является ситуация, когда автоугонщики воруют машины с помощью монетки.

Этот метод вскрытия автомобиля для его грабежа или угона очень прост и рассчитан на невнимательность хозяина машины. Грабитель, предварительно узнав адрес владельца транспортного средства, вкладывает между ручкой и замком одной из дверей пассажирского салона монетку. В результате при включении сигнализации её дистанционная система управления на этой двери сработает некорректно, и дверь останется незакрытой.

Бандитам останется лишь дождаться, когда хозяин оставит свой автомобиль на ночной стоянке у дома, и, проникнув в него через незаблокированную дверь, спокойно уехать.

Сообщение об этом новом методе работы автомобильных воров начало активно обсуждаться в интернете. И далеко не все водители считают его реальным. Многие специалисты по автобезопасности полагают, что найденные в дверных ручках монетки — результат детских розыгрышей или желания заработать на просмотрах в ютубе.

Чтобы понять, эффективен или нет такой способ угона машины, эксперты сделали несколько попыток с его помощью проникнуть внутрь автомобиля при включённой системе безопасности.

Все они были неудачными — монета в дверной ручке не повлияла на блокировку замка, дверь осталась закрытой.

кто-то полагает, что это реально и опасно;

многие же опытные автолюбители и специалисты по безопасности автомобилей считают подобные сообщения фейком. Таким образом, мнения о новом методе похищения автомобилей сильно различаются:

Как бы то ни было, осторожность не помешает, и, закрывая автомобиль, лучше внимательно осмотреть все двери, а не только находящиеся со стороны места водителя — нет ли на них следов постороннего вмешательства.

Ведь бандиты постоянно изобретают новые методы ограблений, и обнаружение какой-нибудь малозаметной метки, оставленной на дверях, может спасти машину от похищения.