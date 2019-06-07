Автограмота: опасно ли шипение воздуха при открытии бензобака

Шипение воздуха, которое имеет место при открытии крышки топливного бака на заправочной станции, может вводить в сомнение некоторых автомобилистов.

Кто-то считает это неисправностью топливной системы, другие полагают, что это норма.

Насколько же опасно данное явление?

Свист воздуха, проходящего через горловину во время открытия, это абсолютно нормально. Причин его проявления может быть несколько. При движении автомобиля бензиновый насос выполняет откачку топлива из бака, но поступления воздуха в свободное пространство нет. Из-за этого создается разряженное пространство, что сопровождается падением давления в емкости.

Вторая причина прямо противоположна. Связана она с повышением давления, причиной которого может быть испарение топлива. Это может иметь место, например, при длительном стоянии автомобиля без движения, что позволяет парам накопиться внутри бензобака.

Данное явление характеризует неисправность системы в ситуации, если свист выходящего воздуха сопровождается выделением облака пара с содержанием капель топлива. Другим признаком наличия неисправности является вытекание горючего при открытии. Оба случая требуют вмешательства профессионалов, поэтому следует срочно ехать в автосервис.