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В автомобилях Lada нашли еще один дефект 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
На более чем 9 тыс. внедорожниках Lada 4x4 бесплатно заменят уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник.
АвтоВАЗ решил не объявлять отзыв, а разослал дилерам предписание о замене дефектных поворотниках в случае, если автомобиль с VIN-номером из списка (в который входят 9 074 номеров) окажется на территории дилерского центра, сообщает портал «Лада-Ондайн» со ссылкой на документ.
Автопроизводитель указывает на необходимость заменить уплотнитель бокового указателя поворота с правой и с левой стороны внедорожника, а также сам боковой указатель поворота. Поводом для замены поворотников стало их возможное разрушение.
Как сообщал «Авторамблер», ранее АвтоВАЗ объявил о срочном отзыве Lada XRay Cross из-за серьезной проблемы. Выяснилось, что на 933 автомобилях может быть поврежден сварной шов вала электромеханического усилителя рулевого управления. Автопроизводитель отозвал указанные машины из эксплуатации — их должны доставить на ремонт на эвакуаторах.
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Бортжурнал , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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