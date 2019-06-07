Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»

Премиальная марка Genesis анонсировала серию видеороликов, в которых попытается раскрыть спортивный характер седана G70 — конкурента BMW 3 серии. В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.

Сначала Genesis G70 движется задним ходом, затем разворачивается на 180 градусов и проходит точно между колесами движущегося тягача и полуприцепа. По словам постановщиков трюка, основной сложностью было вписать 4,7-метровый седан в 6,7-метровый промежуток под прицепом.

В будущих эпизодах авторы обещают повторить некоторые сцены из «Малыша на драйве» и «Драйва».

На российском рынке Genesis G70 предлагается с двухлитровым турбомотором в двух степенях форсировки — 197 или 247 лошадиных сил — и неизменным моментом в 353 Нм. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. В Америке седан можно заказать в версии с двухлитровой «турбочетверкой», задним приводом и шестиступенчатой «механикой», а также твин-турбо мотором 3.3 V6 (370 сил и 510 Нм момента). Машины с «шестеркой» могут быть как задне-, так и полноприводными, но комплектуются только автоматической коробкой передач.