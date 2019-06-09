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Тот самый трюк из «Форсажа» повторили на Genesis G70 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: GenesisUSA
Премиальный седан смог совершить разворот на высокой скорости под прицепом.
Для того, чтобы выполнить трюк, водителю необходимо было ехать задним ходом, развернуться на 180 градусов и проехать между колесами тягача и полуприцепа. При этом длина седана составляет 4,7 метра, а расстояние между колесами фуры — всего 6,7 метра. Трюк исполнил бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст.
В планах Genesis — попытаться воссоздать зрелищные автомобильные трюки из других фильмов. В частности, они анонсировали два ролика, которые выйдут 12 и 19 июня. В первом будет воссоздана сцена из киноленты «Драйв», а во втором — «Малыш на драйве».
Напомним, Genesis G70 для российского рынка собирают на калининградском «Автоторе» с осени 2018 года. Седан предлагается c 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 197 либо 247 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. В базе у Genesis есть семь подушек безопасности, обивка сидений кожзамом, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, передние и задние парктроники, а также 18-дюймовые колесные диски.
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