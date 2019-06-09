Тот самый трюк из «Форсажа» повторили на Genesis G70

Премиальный седан смог совершить разворот на высокой скорости под прицепом.

Для того, чтобы выполнить трюк, водителю необходимо было ехать задним ходом, развернуться на 180 градусов и проехать между колесами тягача и полуприцепа. При этом длина седана составляет 4,7 метра, а расстояние между колесами фуры — всего 6,7 метра. Трюк исполнил бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст.

В планах Genesis — попытаться воссоздать зрелищные автомобильные трюки из других фильмов. В частности, они анонсировали два ролика, которые выйдут 12 и 19 июня. В первом будет воссоздана сцена из киноленты «Драйв», а во втором — «Малыш на драйве».

Напомним, Genesis G70 для российского рынка собирают на калининградском «Автоторе» с осени 2018 года. Седан предлагается c 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 197 либо 247 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. В базе у Genesis есть семь подушек безопасности, обивка сидений кожзамом, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, передние и задние парктроники, а также 18-дюймовые колесные диски.