Как защитить автомобиль в жару

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) водителей призвали парковать машины в тени из-за жары.

Технический эксперт сети «Бош Авто Сервис» Александр Котельников рассказал «Аргументам и Фактам», как высокие температуры и палящее солнце влияют на техническое состояние авто.

«АиФ» отмечает, что масла, резиновые уплотнители и другие технические жидкости для машин рассчитаны для работы в определенном диапазоне температур. При экстремальной жаре ресурс технических узлов серьезно сокращается.

По словам Котельникова, большинство производителей рассчитывают, что их машины будут эксплуатировать при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов. Если условия на каком-либо из рынков выходят за эти рамки, авто могут выпустить в специальном исполнении.

Котельников объяснил, что из-за жары узлы и агрегаты автомобиля испытывают повышенные тепловые и механические нагрузки. В итоге ухудшаются смазывающие свойства масел и присадок, все это приводит к ускоренному старению и окислению. Если авто долго эксплуатируют в условиях высоких температур, стоит заменить смазки и жидкости специальными, предназначенными для жары.

Также в жаркую погоду нарушается структура и снижается долговечность манжет, сальников, уплотнений и прокладок. Электротехника из-за жары может столкнуться с короткими замыканиями, а климатическая система авто будет терять свой ресурс из-за ускоренного износа.

Эксперт отметил, что в особо жарких условиях техосмотр стоит проводить в два и более раз чаще. Также по возможности нужно снижать нагрузку на автомобиль и двигатель, парковать авто в тени, закрывать его чехлами и заправляться качественным бензином, более стойким к детонации.

Кроме того, в жару необходимо следить за чистотой радиатора охлаждения и испарителем кондиционера, контролировать уровень охлаждающих и других жидкостей, герметичность систем. Стоит чаще менять щетки стеклоочистителя, защищать шины и лакокрасочное покрытие специальными составами, отражающими часть солнечной радиации, заменять тормозную жидкость жидкостью с повышенной температурной стойкостью.