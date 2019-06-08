Профессиональные хитрости: как инспекторы ГИБДД выбирают, кого остановить

Эксперты портала «Автовзгляд» выяснили, по каким признакам сотрудники ГИБДД выбирают в транспортном потоке, кого следует остановить для формальной проверки документов. Оказалось, что полицейские обращают внимание не только на состояние автомобиля, но и оценивают внешность водителя.

В первую очередь в поле зрения автоинспекторов попадают битые машины с треснутыми стёклами, повреждённой оптикой, помятыми бамперами, а также автомобили с грязными госномерами и вызывающе ярким цветом кузова.

Также рискуют быть остановленными обладатели тюнингованных авто с впечатляющими обвесами и тонированными лобовым и передними стёклами, поскольку дополнительные конструкции не всегда регистрируются, а окна могут быть слишком затемнены.

Кроме состояния машины, полицейские стараются на взгляд оценить внешность водителя. Если автолюбитель едет в солнцезащитных очках в пасмурную погоду, по мнению полицейских он может скрывать красноту глаз, вызванную алкогольным или наркотическим опьянением. Особенно автоинспекторов привлекают запотевшие стёкла авто, а если при этом лицо водителя имеет красный цвет, то он практически гарантированно отправится на экспертизу.

Оценивается также и манера езды автовладельцев. Любители перестраиваться из ряда в ряд — первые кандидаты на остановку и последующую беседу с инспектором. Кроме того, внимание сотрудников ГИБДД привлекают водители, не объезжающие ямы на проезжей части, что, учитывая состояние российских дорог, выглядит довольно странно.