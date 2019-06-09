3 способа противостоять нечестным автоинспекторам

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, чего больше всего опасаются нечистые на руку автоинспекторы в общении с водителем. Противостоять хитрым правоохранителям помогут знания и видеокамера.

По словам специалистов, полицейским, придерживающимся рамок закона, в разговоре с автолюбителями бояться нечего. Другое дело, когда речь идёт об автоинспекторах, стремящихся получить ощутимую выгоду. Здесь уверенному в своей правоте водителю помогут определённые навыки.

Во-первых, автовладелец, разбирающийся в тонкостях права почти гарантированно будет выглядеть в разговоре с правоохранителем на голову выше собеседника. Эксперты советуют назубок выучить ПДД, Главу 12 Административного кодекса, а также Административный регламент МВД и Закон «О полиции». Опытные водители уверяют, что далеко не все сотрудники ГИБДД обладают глубокими познаниями вышеназванных нормативных документов, поэтому осведомлённому автолюбителю не составит труда вогнать таких полицейских в ступор.

Эксперты уверяют — объяснения водителя в протоколе о нарушении ПДД, идущие вразрез с версией правоохранителя, нередко становятся причиной отмены постановления. Для того, чтобы грамотно описать вою позицию, «нарушителю» необходимо хорошо ориентироваться в правилах дорожного движения. Специалисты настаивают, чтобы объяснение было подробным, желательно на нескольких листах. В протоколе следует написать фразу о том, что «к протоколу прилагается объяснение» и только после этого ставить в нём свою подпись.

Наконец, заявляют специалисты, нечистых на руку инспекторов может «отрезвить» видеокамера в руках водителя. В качестве неё можно использовать мобильный телефон или видеорегистратор. При этом эксперты напоминают, что право снимать сотрудников ГИБДД на видео закреплено в статье 29 Конституции РФ «о свободном поиске, производстве и распространении информации».