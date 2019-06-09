Почему скрипят тормоза

Неприятные звуки, доносящиеся от тормозных механизмов, способны превратить езду в пытку и служат постоянным напоминанием водителю о том, что с его машиной как будто что-то не так. А действительно, всегда ли саундтрек, возникающий при нажатии на педаль тормоза, говорит о неисправности? Почему скрипят тормоза и что с этим делать?

Посторонние шумы как правило являются верным признаком поломки. Гул ступичных подшипников, вой насоса гидроусилителя, стук подвески и, конечно, скрип тормозов, источником которого по факту являются колодки. На самом деле перечень куда шире, например, в него входит ужасающий "саундтрек" провернутого шатунного вкладыша. Но сегодня мы поговорим о такой менее шокирующей с финансовой точки зрения "акустической" проблеме как скрип и скрежет, доносящийся из тормозной системы автомобиля. Основная причина неприятного звукового сопровождения заключается в колебании колодки при трении о тормозной диск, на что оказывает влияние множество разных факторов.

Почему скрипят тормозные колодки

В момент торможения в месте соприкосновения колодки и тормозного диска естественным образом создается сильная вибрация, порождающая скрип. Как правило, для противодействия этим эффектам, между колодкой и поршнем суппорта ставится прокладка, поглощающая вибрацию. Случается, что в некоторых сервисах ее не ставят специально (в этом случае есть вероятность повторного приезда клиента для отнюдь не бесплатного решения проблемы скрипящих тормозов), либо по банальной невнимательности. При замене колодок контролируйте этот момент.

Грязь, глина и издержки нового продукта

Начнем с довольно распространенной причины скрипа тормозов — некачественного материала полимерной фрикционной накладки, которой тормозная колодка контактирует с диском. Кроме того, колодки и диски разных производителей могут оказаться не вполне совместимыми между собой и их "союз" станет источником скрипа и скрежета. Встречаются рекомендации отдавать предпочтение продукции одного производителя.

Другой условно естественной причиной является слой, которым покрыты новые тормозные колодки. Требуется время, чтобы они приработались, а состав на фрикционном покрытии истерся. Ускорить процесс можно серией более-менее интенсивных и, разумеется, безопасных торможений. Но если посторонние звуки все равно не желают исчезать, то стоит обратиться на сервис.

Колодки могут издавать душераздирающие завывания при попадании жидкой грязи и глины в тормозную систему и последующего высыхания. Если пришлось прокатиться по бездорожью или просто грязному дорожному участку с известными последствиями, то снимите колесо, промойте его, очистите суппорт и другие элементы тормозной системы. Для дисковых тормозов используйте специальный очистительный состав.

От закисания до износа

Бывает, что колодки скрипят из-за закисания в суппорте. В этом случае помогут антискрипные смазки для тормозов — ими покрываются направляющие пальцы суппорта после удаления старой смазки и обезжиривания поверхности. Колодки также тщательно смазываются, согласно инструкции, и вставляются в очищенные пазы суппорта. Затем специальным составом очищается и обезжиривается тормозной диск.

Вой может провоцировать жара, особенно, в случае с автомобилями, на которые установлены тормозные диски без вентиляции. Раскаляясь, они сообщают об этом характерным звуком. После охлаждения тормоза вновь молчат. А еще колодки таким способом оповещают окружающих о разгильдяйстве автовладельца — дело в том, что при износе фрикционной накладки может происходить соприкосновение индикационной пластины с тормозным диском. Кстати, колодки иногда могут свистеть-скрипеть вовсе не в попытках напомнить о необходимости срочной замены, а банально в связи с некачественным креплением специальной пластины, которая начнет контактировать с диском.

Кондиция колодок проверяется визуально — выверните руль до упора в сторону и осмотрите фрикционный слой. Если он достаточный и не превратился в тонкую полоску, а скрип доносится при движении, то обратитесь на сервис для выявления и устранения причины.

Страдает ли эффективность торможения

Несмотря на совокупность неприятных ощущений, порожденных характерным звуком, скрип тормозов далеко не всегда влияет на эффективность замедления. Как правило требуется разборка системы, инспекция ее компонентов, замена изношенных деталей, смазка подвижных деталей и сборка.

Как избавиться от скрипа тормозов

Как вы уже поняли, причиной для скрипа тормозов может быть критический износ колодок или попадание посторонних предметов или грязи в канавку. Для того, чтобы новые колодки сохраняли молчание, перед установкой очистите все сопрягаемые поверхности и, согласно инструкции, нанесите специальную аэрозоль, которая предотвратит скрип. Если метод не помогает и тормоза продолжают скрипеть, то попробуйте поменять колодки.

Как устроена тормозная колодка

Для того, чтобы победить шум и вибрации производители используют ряд ухищрений.

На задних нерабочих поверхностях колодок есть металлические противоскрипные пластины. Обратите внимание на характерные скосы фрикционного слоя — это не элемент дизайна, а способ уменьшить рабочую поверхность и, как следствие, снизить резонансную частоту колебаний. Для гашения колебаний колодки относительно поршня рабочего цилиндра или суппорта иногда применяется пластина, крепящаяся к ее задней стороне. Но это еще не все. Могут применяться элементы выгнутой формы, напоминающие лепестки металлического цветка, которые помещаются в углубления поршней. Они призваны устранять взаимные перемещения, создающие звуковой фон на некоторых режимах. А еще для гашения колебаний тормозных колодок могут применяться изогнутые стальные скобы — они и со скрипами борются, и закисание колодок из-за ржавчины предотвращают.