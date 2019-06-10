Способы, которые помогут накачать автомобильное колесо без насоса

Существует несколько способов, которые помогут накачать колеса автомобиля без насоса. Знать их должен каждый владелец автотранспортного средства, так как бывают ситуации, когда шина спускает в самый неподходящий момент, а приборы, как назло, отсутствуют. Стоит рассмотреть самые простые варианты, которые помогут справиться с проблемой.

Огнетушитель в машине

шланг от компрессора;

втулка с резьбой подходящего размера. Накачать спущенную шину можно при помощи обычного автомобильного огнетушителя, который есть в каждом транспорте. Кроме этого, понадобятся другие материалы, а именно:

Если все необходимое есть в наличии, то можно приступать к работе. Вначале следует смонтировать самодельный шланг-переходник, один конец которого нужно вставить в выходное отверстие огнетушителя, а другой — в сосок колеса. Далее требуется нажать на спусковую скобу средства пожаротушения, после чего жидкая углекислота устремится наружу. Под воздействием температуры она преобразуется в газ.

За счет этого колесо и надувается, притом независимо от его размеров. Например, шина легкового автомобиля наполнится буквально за минуту.

Использование пластиковых бутылок

пластиковые бутылки — 2 шт. ;

резиновый шланг — 1 шт. Еще один простой способ накачать покрышку при отсутствии насоса. Для этого необходимо подготовить:

Дальше требуется взять пластиковую баклажку и отрезать у нее нижнюю часть буквально на 5−10 см. Теперь необходимо подсоединить к горлышку подготовленный шланг из резины, зафиксировать его хорошенько, можно сделать это герметиком или пластилином, тогда конструкция будет надежной. Она будет исполнять роль цилиндра самодельного насоса.

В нее следует поместить вторую пластиковую бутылку, которая плотно закрыта пробкой. Таким образом, получился своеобразный насос.

С помощью него и можно накачать покрышку. Естественно, нужное давление получить не получится, но до первого шиномонтажа доехать удастся вполне.

Другие способы

Можно соорудить своими руками компрессор из обычного пылесоса, правда, прибор должен обладать способностью не только вбирать в себя воздух, но и выдувать. К нему присоединяют любой, имеющийся в наличии шланг, а затем подключают его к электрической сети. Таким образом, он начинает накачивать колесо.

Существуют и другие варианты, но они достаточно опасны. Для накачки колеса используется бензин или газ, которым смазывают обод покрышки. Но стоит отметить, что требуется минимальное количество вещества, буквально капля. Дальше просто поджигают его.