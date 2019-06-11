Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

В мире автомобильной журналистики автопроизводители часто говорят о «совершенно новом» автомобиле. Но в большинстве случаев это либо подтяжка лица, либо, возможно, значительная переделка уже существующей модели. Новый Mercedes-Benz GLB-Class, тем не менее, действительно является совершенно новой машиной, хотя он сильно заимствует у компактного A-класса. Принимая во внимание, что это небольшой хэтчбек начального уровня или седан, GLB-Class предлагает покупателям классический внедорожник на компактной платформе с чем-то, что не часто встречается на этом уровне — вариант для трех рядных сидений с семью пассажирами.

Конкуренты GLB-класса: 2020 BMW X1 незначительный фейслифтинг 2020 BMW X1 внедорожник дебютирует Незначительный фейслифтинг для среднего цикла обновления 2020 Land Rover Discovery Sport 2020 Land Rover Discovery Sport дебютирует Высокотехнологичный капитальный ремонт Это хорошая отправная точка для обсуждения нового GLB-класса, поскольку это первое компактное предложение от Mercedes, предлагающее такие сидения. Дополнительный третий ряд предлагает размещение для двоих с подстаканниками между сиденьями и портами питания USB для телефонов или других устройств. Боковые подушки безопасности GLB предназначены для защиты пассажиров третьего ряда, и Mercedes отмечает наличие точек крепления для детских сидений. Две вещи, не упомянутые сзади, — это высота и пространство для ног, и, хотя мы оставляем за собой окончательное мнение о нашей первой поездке в классе GLB, у нас сложилось четкое впечатление, что Mercedes нацеливается на семиместную вместимость этого компактного внедорожника в пользу маленьких детей. назад.

Как пятиместный, новый GLB звучит немного более дружелюбно для взрослых. При сложенных задних сиденьях грузоподъемник обеспечивает грузоподъемность до 62 кубических футов. Пассажиры второго ряда также имеют возможность перемещать сиденья вперед и назад, чтобы лучше разместить людей или вещи, с 38-дюймовым пространством для ног, доступным с отодвинутыми назад сидениями. Впереди, водитель и пассажир встречаются с интерьером, очень похожим на A-класс, хотя и с немного большим запасом высоты.

Цифровая кабина с 7,0-дюймовым приборным экраном и 7,0-дюймовым центральным сенсорным дисплеем доминирует над приборной панелью, которая обеспечивает доступ ко множеству стандартных технологий, включая Apple CarPlay и Android Auto. Система MBUX автопроизводителя с голосовым управлением также является стандартной, как и набор систем помощи водителю, включая активное торможение, помощь при боковом ветре и камеру заднего вида. Дополнительные пакеты включают в себя систему помощи при слепых точках, навигацию, систему помощи при парковке, большие 10,25-дюймовые дисплеи, модернизированную систему объемного звучания Burmester, головной дисплей и многое другое.

Mercedes-Benz GLB 65 Фотографии Хотя GLB-Class принимает более традиционный внешний вид внедорожника, он не такой квадратный, как предполагали ранние замаскированные прототипы. Да, под всем этим есть кости класса А, но колесная база на 5 дюймов длиннее, чем у GLA-класса, и всего на 1,7 дюйма позади GLC-класса. В своей базовой форме GLB будет поворачивать только передние колеса, хотя мы подозреваем, что большинство покупателей выберут опциональную полноприводную систему 4MATIC, которая входит в стандартную комплектацию внедорожной техники, которая добавляет дополнительную приводную программу к выбираемому GLB. режимы, покоряющие дороги, менее пройденные с распределением мощности 50/50. В противном случае 80% мощности идет вперед в эко-режиме, а 70/30 — в спортивном режиме.

Говоря о мощности, вы не удивитесь, обнаружив под капотом Merc 260 M 2.0 с турбонаддувом и четырьмя цилиндрами с турбонаддувом. В GLB-Class это скромный 221 лошадиных сил (164 киловатт) и 258 фунтов-футов (350 ньютон-метров) крутящего момента, что, по словам Mercedes, достаточно, чтобы разогнать небольшой внедорожник до 60 миль в час за 6,9 секунды на всех колесах. отделка салона. Сдвиг обрабатывается DCT с восемью скоростями.

При запуске Mercedes-Benz предложит две модели — GLB 250 и GLB 250 4MATIC. Цены будут объявлены ближе к дате продажи GLB, которая в США наступит к концу 2019 года.

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