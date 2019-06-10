Ливни и грозы. Что делать если машина заглохла в воде

На протяжении сезона дождей, от водителей легковых автомобилей требуется особая внимательность, в особенности при необходимости пересечения глубоких луж.

Если в такой ситуации заглох двигатель — это не является хорошим знаком. Подобное может произойти по различным причинам, каждой из которых следует уделить отдельное внимание. Но большая часть из них могут вызвать поломку, после которой автомобилю понадобится недешевый ремонт мотора. Как же действовать в подобных ситуациях?

Причины остановки двигателя. Резкое прекращение работы двигателя, при попадании в лужу, может быть вызвано различными причинами. При заливании водой подкапотного пространства, она может попасть почти во все системы. Наиболее распространенными, и не особо опасными причинами могут стать намокание фильтров воздуха, а также свечей зажигания. Но последствия могут быть гораздо более серьезными, если при попадании воды в подкапотное пространство произойдет гидравлический удар.

Гидравлический удар. Он является одной из наиболее вероятных причин отказа двигателя в данной ситуации. Гидроудар представляет собой процесс, который происходит в поршневой группе, когда количество жидкости, попавшей в цилиндр, больше объема камеры сгорания в момент нахождения поршня в верхней, мертвой точке. Если говорить более простым языком, то это попадание воды в мотор, что практически моментально выводит его из строя.

Последствия. Внезапный и резкий удар поршня о воду может вызвать разрушение шатунов, распределительных валов и даже коленчатого вала. Результатом может стать нанесение двигателю настолько серьезного ущерба, что ему не поможет и дорогостоящий капитальный ремонт. Первым признаком начала гидравлического удара как раз и является резкая остановка двигателя, в сопровождении нехарактерного стука.

Дальнейшие действия. В первую очередь, следует постараться вытащить автомобиль на сухое место, вытолкав его либо при помощи буксира. И стоит это сделать как можно скорее, чтобы предотвратить попадание воды в те места, где она быть не должна. После того, как автомобиль окажется на сухом месте, ему следует дать отстояться минимум 20 минут. После этого можно начинать осмотр, чтобы понять, насколько серьезны последствия гидравлического удара, и почему автомобиль не заводится.

Проверка машины. При получении автомобилем гидравлического удара, осмотр следует проводить в такой последовательности: В первую очередь, стоит начать с осмотра воздушного фильтра. Его следует снять и убедиться, что он сухой. В этом случае одной проблемой становится меньше и можно переходить к следующему пункту. Вторым шагом будет проверка состояния свечей зажигания. Если из отверстий струйками вытекает вода, свечу следует полностью удалить. После этого стоит проверить уровень масла в двигателе и коробке передач. Если на щупе обнаруживаются следы белого цвета либо уровень масла в коробке передач сильно увеличился — это признаки попадания туда воды. Критическим объемом для мотора является пол-литра и выше. В этом случае следует вызывать эвакуатор и доставлять автомобиль в сервис. Если после проведения этого несложного осмотра никаких критических моментов не обнаружено, то можно пробовать запустить двигатель машины. При получении автомобилем гидравлического удара, осмотр следует проводить в такой последовательности:

Итог. Чтобы безопасно преодолеть водную преграду, универсального способа не существует. Необходимо передвигаться равномерно на наиболее низкой передаче. Также важно держать обороты двигателя на минимальном устойчивом уровне и передвигаться со скоростью впереди идущей волны.